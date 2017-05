Fin en vue du Teknival de Pernay en Indre-et-Loire

Le Teknival de Pernay en Indre-et-Loire touche à sa fin. La plupart des teuffeurs quittent le site ce lundi après-midi après trois jours de rave-party géante. On a compté au plus fort du rassemblement 30.000 personnes. Le derniers teuffeurs partiront demain.

Pernay va rapidement retrouver sa tranquillité. Le teknival touche à sa fin ce mardi matin. Au plus fort de la manifestation, on a compté sur le site près de 30.000 personnes, entre 10.000 à 15.000 ce lundi à la mi-journée. Après une nouvelle réunion entre les autorités et les organisateurs, il a été acté que les derniers quitteront le site ce mardi matin. D'ici là, trois derniers murs de son vont diffuser de la musique dans la nuit de lundi à mardi, de façon modérée, et seront démontés ce mardi. Le terrain va être totalement libéré dans la matinée. Le nettoyage commencera dans la foulée.

Depuis samedi matin, 4h, on a des boum-boum sans cesse. Céline, une habitante

Ce lundi encore, après trois jours de rave-party, les habitants de Pernay et des environs étaient fatigués, usés, même si la musique était un peu moins forte parce que le vent avait tourné dans la nuit de dimanche à lundi. La musique a arrosé les communes voisines, jusque dans Tours, à quinze kilomètres de là. "Il y a une lassitude. Les gens étaient en week-end, en famille, avec les enfants. Les gens reprennent le travail ce matin, les enfants retournent à l'école. Il y a de l'inquiétude" explique le maire Jean-Pierre Péninon.

Réunion d'information pour les habitants ce matin matin avec mairie, gendarmerie, préfecture et SDIS © Radio France - Xavier Louvel

Ce mardi matin, l'école de la commune ouvre normalement. Les transports scolaires sont assurés. Des gendarmes seront là pour sécuriser les deux arrêts, au cas où, même si globalement, l'ambiance est paisible. "C'est une ambiance bonne-enfant. les gens restent propres, mettent leurs déchets dans les poubelles" explique Claude, un habitant. "Ca me surprend beaucoup".

Qui va payer les dégâts?

Les dégâts sont assez limités, inexistants même dans le village. Les dégâts réels seront à constater au moment où les teuffeurs vont libérer les 39 hectares qu'ils ont occupé pendant quatre jours. Jean Lechiffre est l'un des voisins de la rave-party, propriétaire d'une partie du terrain. "Il y a des dégâts" explique-t-il. "C'est une honte. On m'a volé du bois. Ils ont arraché des barrières. J'ai trois hectares de colza. Ils ont tout piétiné".

Des plaintes de riverains, pas de la commune à priori

Jean Lechiffre et ses voisins vont déposer plainte ce mardi ou mercredi. Pour la mairie de Pernay en revanche, il n'y aura pas de plainte, car "il n'y a pas eu de dégâts dans la commune" précise le maire.

Selon un bilan réalisé ce lundi midi par les gendarmes et les pompiers d'Indre-et-Loire, depuis vendredi, 135 personnes ont été soignés dans les postes de secours sur le site, 27 personnes ont été emmenés au centres hospitaliers, dont 5 en urgences. On le rappelle un jeune d'une vingtaine d'années est décédé dans la nuit de vendredi à samedi. Une enquête est en cours pour déterminer les causes du décès.