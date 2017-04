Final 4 de handball à Reims : des bénévoles venus de toute la Marne mobilisés

Pour faire vivre le Final 4 de handball au Complexe René Tys à Reims une centaine de bénévoles venus de tous les clubs de handball de la Marne, sont mobilisés pendant pendant deux jours. Dévoués et fans de handball forcément.

C'est l'événement sportif dans la Marne et ils ne voulaient pas rater ça : les demi-finales et la finale de la Coupe de la Ligue de handball au Complexe René Tys à Reims ce vendredi 7 avril et ce samedi 8 avril. Voir les frères Karabatic, le gardien de but de l'équipe de France Thierry Omeyer, Luc Abalo, ou encore le géant danois Mickael Hansen, ici à Reims, c'était inespéré. "C'est une chance même d'apercevoir ces joueurs...", reconnaît Pierre, de l'ASC Avize handball. "C'était un peu inespéré oui, parce que la Marne n'est pas vraiment réputée en France au niveau du handball et organiser le Final 4 ici à Reims c'était vraiment quelque chose que personne n'attendait !", ajoute de son côté Simon, un autre bénévole venu lui du club de handball d'Ay.

Les bénévoles, handballeurs pour la plupart, viennent des quatres coins de la Marne. Tous, une centaine, ont reçu un dernier briefing mercredi. Avec chacun son rôle, à la billetterie, à la buvette, à la compétition... Florence est l'une des deux responsables de la buvette et elle prépare l'événement depuis 2 mois déjà : "il a fallu planifier les quantités, organiser les plannings de fabrication aussi parce que tout est fabriqué sur place... gérer les bénévoles aussi pour pas qu'ils paniquent...". Et si elle a l'habitude d'organiser pour 500 personnes, ce sont 2800 personnes qu'il faut satisfaire ce week-end.

Certains bénévoles ont commencé à travailler dès lundi. 12 bénévoles ont été mobilisés au Complexe René Tys à Reims, pour transformer la salle en écrin de handball, avec un prestataire.Pour faire de la place, enlever les sièges inutiles en bord de parquet... 28 rouleaux, 8 tonnes de revêtement ont été posés et collés, bandes après bandes, sur le parquet. A n'en pas douter, les habitués du complexe René Tys à Reims risquent d'en prendre plein les yeux !