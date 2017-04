Final 4 de handball à Reims: "La cité des Sacres va nous sacrer un grand champion", dit Philippe Bernat-Salles

La ville de Reims organise le Final 4 de handball : les quatre meilleures équipes françaises s'affrontent pour remporter la Coupe de la Ligue. Les plus grandes stars du hand seront présentes, les frères Karabatic et Thierry Omeyer entre autres, dans une salle René Tys pleine à craquer et relookée.

"Le public est là, la ferveur est là, quand on voit la rapidité à laquelle les places se sont vendues, ça fait plaisir". A quelques heures du début du Final 4, le président de la Ligue Nationale de Handball (LNH), Philippe Bernat-Salles, ne cache pas son enthousiasme. C'est la première fois que la ville de Reims accueille cette compétition, les vendredi 7 et samedi 8 avril, et tous les matches se joueront à guichets fermés au complexe René Tys. "On aurait pu remplir trois ou quatre fois la salle sur ces deux journées", souligne Philippe Bernat-Salles, ravi.

"On veut faire plaisir aux gens, peu importe que ce soit une terre handballistique ou non"

Pourtant, Reims n'est pas vraiment ce que l'on peut appeler une "terre de handball", mais cette compétition est justement l'occasion de "voir de nouveaux horizons", explique Philippe Bernat-Salles "Le handball professionnel se doit d'aller dans des territoires qui ne sont pas particulièrement handballistique. On veut montrer qu'il y a des stars dans notre sport et notre championnat". Et ce ne sont pas les stars qui vont manquer lors de ces deux jours de compétition. Luka et Nikola Karabatic, Luc Abalo, Thierry Omeyer, Daniel Narcisse...etc. Plus de 50 joueurs internationaux et huit médaillés français au dernier championnat du monde seront présents.

En faisant le choix de Reims et du complexe René Tys, la LNH installe son Final 4 dans la plus petite salle jamais fréquentée depuis 2006 (Nantes en 2010 et 2012 : 5 500 places. Pau en 2011 : 7 700 places. Toulouse en 2013 : 4 400 places. Montpellier l'an dernier : 10 700 places). Mais pour Philippe Bernat-Salles, les quelques 2 600 places de la salle rémoise n'ont pas été un handicap : "L'important c'est l'engouement qu'on met autour. Le comité de la Marne et la mairie ont joué le jeu. Quand on lance un appel à candidatures, on étudie toutes les réponses, quelle que soit la taille de la salle. On est là pour faire plaisir aux gens".

"La cité des Sacres va nous sacrer un grand champion"

D'un point de vue sportif, ce Final 4 est l'occasion de voir ce qui se fait de mieux en terme de handball. Nantes et Paris dominent leur championnat en occupant les deux premières places et ces deux équipes viennent également de s'affronter en 8ème de finale de la Ligue des Champions (confrontation remportée par les Parisiens). Nantes est par ailleurs la seule équipe à avoir battu Paris cette saison en championnat. Ces deux formations partent donc grandes favoris pour la finale de samedi. Face à ces cadors, deux équipes en pleine forme : Saint-Raphaël vient d'éliminer Berlin en coupe de l'EHF, le petite coupe d'Europe et Dunkerque vient d'enchaîner des succès qui va permettre au club d'assurer son maintien en élite.

Les demis-finales du vendredi 7 avril:

19h : Paris-St Germain - St Raphaël

21h : HBC Nantes - Dunkerque

La finale du samedi 8 avril sera à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Champagne-Ardenne à partir de 17h. Le coup d'envoi est prévu à 17h30.