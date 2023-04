Finale de Coupe de France de volley TVB-Nice, "le passé c'est le passé, il faudra tout envoyer"

Gagner pour oublier ! Après une saison 2022-2023 marquée par trois finales perdues, le TVB compte bien ramener un trophée à la maison. Et l'occasion est belle, ce dimanche après-midi, face à Nice - dont c'est la première finale - en Coupe de France, à la halle Carpentier à Paris. Une finale ratée de peu l'an dernier face à Chaumont (défaite au tie-break, les Tourangeaux pensaient l'avoir emporté avant que l'arbitrage vidéo n'annule le point victorieux). Il faut savoir tourner la page selon le coach Marcelo Fronckowiak, un brin philosophe : "Tout ce qui est histoire fait partie de l'histoire. Il ne faut pas le nier et en même temps le sport nous donne toujours cette possibilité de refaire, de revivre ces moments. Je suis persuadé que les joueurs qui ont vécu cette situation délicate ne vont pas rester ancrés sur ce match et qu'ils voudront aller de l'avant."

ⓘ Publicité

Six cars de supporters affrétés par le club

Un succès face à Nice, battu samedi à l'occasion du dernier match de saison régulière, permettrait au TVB de démarrer au mieux les play-offs et d'évacuer un peu de pression reconnaît l'international Pierre Derouillon, "tout le monde a la même phrase, "allez, cette année, il faut gagner un titre"...comme si c'était quelque chose de facile, alors que c'est quand même quelque chose d'assez infime dans la vie d'un sportif de gagner des finales". C'est sans doute ce que se diront les Niçois, jamais titrés, et dont la motivation sera forcément décuplée, eux qui n'auront plus rien à jouer après cette finale. "C'est du 50-50, on ne joue pas Nice mais un finaliste, assure le manager du TVB Pascal Foussard. Effectivement, ils sont avant-derniers au classement, on les a battus 3-0 une semaine avant mais samedi, c'était un match de dupes. Je ne fais pas jouer untel, je ne joue pas comme d'habitude... c'est de bonne guerre. Mais dimanche, à 15h30, il n'y aura rien à cacher, il y aura tout à envoyer."

Pour la rencontre, le TVB sera soutenu par près d'un millier de supporters qui font le déplacement, dont une partie grâce aux six cars affrétés par le club. Le match sera diffusé en direct sur la chaîne Beinsport max 5 et sur la plateforme LNVtv, et en différé à 17h sur Sport en France.