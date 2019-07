Finale de la CAN : couvre feu à Montbéliard

Après Audincourt, Montbéliard instaure à son tour un couvre feu dans plusieurs quartiers pour les mineurs de moins de 14 ans non accompagnés. La ville craint des débordements en marge de la finale de la CAN (Coupe d'Afrique des Nations) Algérie-Sénégal.

Montbéliard, France

La ville de Montbéliard craint des risques de troubles à l'ordre public que pourrait générer la finale au Caire de la CAN (Coupe d'Afrique des Nations) entre l'Algérie et le Sénégal. Le couvre feu décidé ce jeudi s'applique à partir de 22h ce vendredi et jusqu'à samedi 8h.

Quels sont les quartiers concernés ?

Cette mesure concerne les quartiers de Petite-Hollande, Chênois, Portes du Jura, Pergaud Saint-Aubin, Coteau-Jouvent, Chiffogne et Mont-Chevis, où plusieurs incidents s'étaient produits le week-end du 14-Juillet. La municipalité n'a voulu prendre aucun risque de peur de revivre les mêmes événements que la semaine dernière. " C'était une ambiance désagréable qui montait à la Petite Hollande depuis plusieurs jours. Il y a eu des violences inadmissibles : incendies de véhicules, violences, feux de poubelle, regroupements agressifs. Cette finale peut amener d'autres débordements" explique Marie-Noëlle Biguinet, maire de la cité des Princes.

Polices et vidéosurveillance en appui

Un dispositif spécial de sécurité est prévu ce vendredi pour anticiper d'éventuels débordements après la finale de la CAN. Les polices nationales et municipales seront sur le pont appuyés par le centre de supervision urbain pour voir ce qui se passe dans les différents quartiers.

Sur le modèle d'Audincourt

Le pays de Montbéliard a vécu une montée de violences le weekend dernier. A Audincourt, la commune a mis en place le couvre feu depuis mardi tous les jours jusqu'à la fin août pour les mineurs de moins de 14 ans non accompagnés dans le quartier sensible des Champs Montants. Cela fait suite aux violences urbaines au cours desquelles une MJC et une garderie avaient été incendiées.