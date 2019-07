Finale de la CAN : "que tout cela reste festif", prévient la Préfecture de la Loire

La finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football se dispute vendredi 19 juillet, au Caire, entre l'Algérie et le Sénégal. La Préfecture de la Loire a prévu un dispositif pour encadrer la possible victoire des Fennecs. Le centre-ville de Saint-Étienne sera fermé aux voitures.

Saint-Étienne, France

"Que l'Algérie gagne ou perde, ça reste du foot, il faut que cela soit festif". Le directeur de cabinet du préfet de la Loire, Jean-Baptiste Constant, résume la situation et la position de l'État. "La demi-finale s'est bien passée à Saint-Étienne (pas de casses ni de débordements contrairement à d'autres villes) donc nous restons sur le même dispositif". Le centre-ville, autour des trois places, ne sera pas accessible aux voitures, afin d'éviter les rodéos et les accidents avec les piétons. La Préfecture a également pris un arrêté pour interdire les feux d'artifice, les pétards, les carburants en récipient portables et les produits inflammables. D'autres villes comme Lyon, Marseille ou Paris ont mis en place des dispositifs d'ampleur pour éviter tout incident. À Saint-Étienne, après la demi-finale, près de 200 PV ont été dressés grâce aux images de vidéosurveillance.