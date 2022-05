Finale de la Champions Cup : la ville de La Rochelle se prépare à la fête en toute sécurité

Comme l'an dernier, la ville de La Rochelle va se parer de jaune et de noir pour cette nouvelle finale. Les bars et restaurants sont autorisés à retransmettre le match sur leurs écrans tournés vers l'extérieur. Le Vieux-Port sera totalement fermé à la circulation et les bus déviés.

Après deux finales malheureuses l'an passé, La Rochelle se prépare pour la finale de Champions Cup samedi (17h45) contre le Leinster au stade vélodrome de Marseille. Une émission spéciale vous sera proposée dès 17h sur France Bleu La Rochelle. En collaboration avec les services de la préfecture de la Charente-Maritime, l’Agglomération et la Ville de La Rochelle souhaitent faire de cette finale un évènement festif mais sécurisé.

Le Vieux-Port sera pavoisé, des fanions seront visibles un peu partout dans la ville avec une projection sur les Tours et au niveau de la rue Saint-Nicolas. Côté retransmission, les supporteurs sont invités à suivre le match dans les différents bars et restaurants de la ville qui seront autorisés à le diffuser sur leurs écrans tournés vers l’extérieur.

Dès 14h, le Vieux-Port sera totalement fermé à la circulation, les bus seront détournés vers les axes secondaires (voir plan).

En vert, la zone qui sera ouverte seulement aux piétons et aux cyclistes. - © Ville de La Rochelle

Plongeon interdit

L’ensemble des parkings restent ouverts mais les visiteurs sont invités à privilégier les modes de déplacements doux, vélo, bus ou à utiliser les parkings P+R afin de faciliter leurs accès au centre-ville.

Vigilance sur les marées : avec la pleine mer à 16h35 et la basse mer à 22h47. A la fin du match, le niveau de la mer ne sera pas suffisant, il sera formellement interdit de plonger.

Un déploiement renforcé des forces de sécurité et de secours est prévu pour couvrir ce moment festif. Néanmoins, la Ville et l’Agglomération en appellent à la plus grande prudence et à la responsabilité de toutes et tous pour passer un moment de joie et de partage en toute sécurité.

Il sera formellement interdit de plonger dans les eaux du port de La Rochelle © Radio France - Marie-Laurence Dalle

La Cavalcade reportée

Concernant, la traditionnelle Cavalcade qui devait se dérouler ce même week-end, elle ne pourra pas se tenir pour des raisons de sécurité évidente. Le Vieux-Port ne pouvant accueillir deux manifestations de cette ampleur au même moment. Après un travail entre les services de la Ville de La Rochelle et le Comité des Fêtes Foires et Salons, la Cavalcade est reportée au week-end du 11 et 12 juin.

En cas de victoire du Stade Rochelais, des festivités seront organisées dimanche 29 mai en fin d’après-midi. Les détails seront donnés à l’issue du match de samedi.