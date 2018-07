Bondy, France

Un écran géant sera installé au stade Léo Lagrange de Bondy, en Seine-Saint-Denis, stade habituellement utilisé pour les matchs de l'AS Bondy, club qui a vu grandir Kylian Mbappé, le numéro 10 de l'équipe de France de football. Dès 16h, les bondynois sont invités à rejoindre la pelouse du stade pour suivre la finale qui opposera l'enfant de la ville et ses coéquipiers à la Croatie pour tenter de remporter un titre de champion du monde.

A Bondy, tout le monde n'aura d'yeux que pour lui. C'est ce stade qui a vu "les premiers pas de notre cher petit prince bondynois Kylian Mbappé" sourit Nassim Delourme, responsable du service de l'animation sportive de la ville, qui prépare l'événement et qui dit attendre environ 1000 personnes.

#Mondial On se donne rendez-vous dimanche au stade Léo Lagrange pour suivre la finale de la Coupe du monde sur écran géant ! Allons chercher cette deuxième étoile ! #FRACRO#FRApic.twitter.com/0bVGI5A7pU — Ville de Bondy (@VilledeBondy) July 13, 2018

Kylian, le "représentant de la ville"

"C'est un bon modèle car aujourd'hui des modèles, il n'y en a plus trop" renchérit Mehdi Fredj, animateur avec les enfants de la ville. "On a besoin d'avoir des gens comme lui qui savent s'exprimer et ne pas s'énerver" ajoute l'animateur. Pour cette finale, il sera là. "Ca se passe à Bondy, avec des buts de Mbappé on l'espère!" sourit-il.

"S'il ramène la Coupe à Bondy, ça va être l'euphorie !"

"Avec Kylian, c'est comme si on y était, c'est l'un des nôtres on le considère comme le représentant de notre ville, Bondy est à la Coupe du Monde!" ajoute Habib, animateur dans un centre de loisirs, et qui arbitre un match de football en attendant le coup d'envoi de la finale. Comme d'autres habitants, il caresse un rêve : "il faut qu'il la ramène".

"Pour les demi-finales déjà on aurait dit qu'on l'avait gagné, alors s'il la ramène à Bondy, ça va être l'euphorie!" sourit-il.