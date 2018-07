Finale de la coupe du monde : la ville de Châteauroux renouvelle son opération " fan zone "

Par Régis Hervé, France Bleu Berry

On prend les mêmes et on recommence ! Après la magnifique victoire de l'équipe de France de football, la ville de Châteauroux renouvelle son oépration " fan zone" sur le parvis d'Equinoxe ce dimanche.