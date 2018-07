La mairie de Bordeaux et la préfecture de la Gironde ont pris un ensemble de mesures pour sécuriser la fan zone (Stade Chaban Delmas) et le centre-ville de Bordeaux ce dimanche. La circulation sera également modifiée pour faire place à la foule des supporteurs.

Bordeaux, France

Le dispositif s'appuie sur une mobilisation massive des forces de l'ordre, des militaires de l'opération sentinelle, d'agents de sécurité privés et des personnels de secours. Au total, 500 personnes seront mobilisées pour encadrer la foule dès la mi-journée et jusqu'au bout de la nuit s'il le faut.

Deux zones prioritaires : les abords du stade Chaban-Delmas et de sa fan zone et le centre-ville, Place de la Victoire et quais notamment. Autour du stade, où l'on attend jusqu'à 34.000 personnes, la circulation sera interdite à partir de 10h00. Les supporteurs qui rentreront dans l'enceinte seront évidemment fouillés par des policiers ou des agents de sécurité.

Plus possible non plus de circuler autour de la Victoire à partir de 16h00, soit une heure avant le match. La vente de boissons dans des bouteilles en verre sera interdite toute la journée. En cas de victoire des bleus les bus et les tramway resteront à l'arrêt à partir de 18h15 pour faire face à l'envahissement de la voie publique.

Finale de #CM2018#FRACRO Mise en place d'un dispositif de #sécurité aux abords du stade #ChabanDelmas et ds le centre-ville de #Bordeaux : + de 500 forces de l'ordre, militaires, agents sécurité et personnels de secours mobilisés.

Infos 👉https://t.co/nwGYlzsXh1#FiersdetreBleuspic.twitter.com/1cO16tc7kQ — Préfet de Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde (@PrefAquitaine33) July 13, 2018

En complément le préfet a mobilisé l'hélicoptère de la gendarmerie nationale et la brigade nautique de la police sur la Garonne. Aujourd'hui la France espère bien accrocher une nouvelle étoile à son maillot mais cela ne doit pas faire oublier le risque terroriste qui plane sur notre pays, un risque toujours considéré comme élevé.

10.000 personnes attendues dans les bars de la Victoire Copier