Finale de la coupe du monde : un important dispositif mis en place à Paris par la préfecture de police

Des centaines de milliers de personnes sont attendues dans les rues de Paris ce dimanche 18 décembre pour la finale de la coupe du monde de football au Qatar entre l'Argentine et la France. La préfecture de police de Paris a prévu de mobiliser 2 750 policiers et gendarmes à Paris pour un total de 4 050 en Ile-de-France.

Comme pour la petite finale, un dispositif d’ordre public et de lutte contre la délinquance pour assurer la sécurité des biens et des personnes à Paris, en petite couronne, et dans les transports en commun sera mis en place dès 16 heures.

Les Champs-Elysées particulièrement surveillés

D'importants moyens seront déployés sur les Champs-Elysées et sur les axes alentours pour éviter les actes de vandalisme, les dégradations, ainsi que les agressions.

Plusieurs équipes patrouilleront dans l’ensemble des gares et stations parisiennes, notamment dans celles habituellement empruntées pour rejoindre l’avenue des Champs-Élysées. Une vigilance spécifique sera mise en place sur les lignes et dans les stations suivantes : ligne 1 et RER A entre Charles-de-Gaulle Étoile et Châtelet, stations Charles-de-Gaulle Étoile, George V, Franklin D. Roosevelt, Champs-Élysées Clemenceau, Concorde. Dimanche, trois stations de métro de la ligne 1 seront fermées au public à compter de 18 heures : Argentine, Tuileries, George V.

La circulation perturbée

Pour éviter un engorgement de la circulation sur le secteur des Champs-Élysées, plusieurs portes d’accès à Paris par le périphérique seront fermées à compter de 18 heures dimanche, comme ce samedi. Ainsi, les bretelles de sortie des boulevards périphériques intérieurs et extérieurs suivante ne seront pas accessibles : porte de la Muette, porte Maillot, porte des Ternes, porte Dauphine, porte de Champerret.

Dimanche pour la finale, la circulation sera coupée de la place Charles-de-Gaulle à la place de la Concorde, et dans un périmètre alentour à l’avenue des Champs-Elysées, à compter de 15 heures jusqu’au lendemain à 4h du matin. Des mesures de restriction de stationnement sont mises en place.

La préfecture recommande au public d’anticiper et de planifier leurs déplacements et le trajet retour, d’éviter de transporter des sacs et bagages et de ne pas transporter d’objets interdits ou dangereux.