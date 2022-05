CARTES - Finale de la Ligue des champions : découvrez les mesures prises par la préfecture de police

Pour que tout se passe bien ce samedi à l'occasion de la finale de la Ligue des champions, la préfecture de police de Paris prévoit un important dispositif de sécurité et mobilise 6.800 policiers. Des rues sont interdites, des places de stationnement sont supprimées. On vous donne le détail.

Le dispositif de sécurisation, prévu pour ce vendredi et ce samedi par la préfecture de police de Paris à l'occasion de la finale de la Ligue des champions est très important. Des dizaines de milliers de supporters anglais et espagnols sont attendus dans la capitale et à Saint-Denis pour ce match qui oppose Liverpool au Real Madrid à 21h samedi au Stade de France. Plusieurs arrêtés ont été pris pour sécuriser toutes les zones, notamment des interdictions de circulation et de stationnement. Mais aussi de vente et de consommation d'alcool.

Les interdictions autour des fan-zones

Deux fan-zones sont ouvertes. L'une, réservée aux Anglais, est à Paris, Cours de Vincennes (20e et 12e arrondissement), l'autre à Saint-Denis, au parc de la Légion d'honneur.

La fan-zone de Paris

L'entrée de cette fan zone se fait par la place de la Nation, il y aura un filtrage. Des fouilles sont possibles. La circulation est interdite sur le Cours de Vincennes jusqu'à dimanche 20h00 entre l'avenue du Trône et la rue des Pyrénées. Certaines rues à proximité sont barrées et des places de stationnement sont inaccessibles autour de la fan zone parisienne jusqu'à dimanche, 2h du matin. "Les commerçants du marché auront tout de même le droit de circuler et de se stationner sur la contre-allée du cours de Vincennes, côté pairs, jusqu'à 14h", précise l'arrêté.

La fan zone de Saint-Denis

Il y aura un filtrage et des fouilles sont possibles à l'entrée rue Pinel et avenue Paul Vaillant Couturier et dans le parc de la Légion d'honneur où se situe la fan zone, de samedi 11h à dimanche, 2h du matin. Le périmètre autour du stade de France, mis en place à compter de samedi midi, n’est accessible qu’aux détenteurs d’un billet pour le match, aux riverains ainsi qu’aux personnes qui ont un motif familial ou professionnel.

La consommation et la vente d'alcool sont interdites dans la rue et dans les commerces à Saint Denis dans le périmètre concerné par le match autour du Stade France du samedi,18h, au dimanche, 2h du matin. Certains commerces seront fermés autour du stade à partir de samedi midi jusqu'à lundi.

Les Champs Élysées sont interdits aux supporters

L'avenue des Champs-Élysées et une bonne partie du quartier ne sont pas accessibles aux supporters espagnols et anglais jusqu’au dimanche 29 mai à 18 h00.

Les restaurants et les bars peuvent rester ouverts.