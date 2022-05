Finale de la Ligue des champions : 6.800 policiers et militaires mobilisés pour éviter les débordements

Des dizaines de milliers de supporters anglais et espagnols se sont donné rendez-vous à Paris pour la finale de la Ligue des champions qui oppose le Real Madrid et Liverpool samedi au Stade de France. Près de 6.800 policiers et militaires seront présents pour éviter les débordements.