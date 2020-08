Finale de la Ligue des Champions : l'adjoint aux sports à la mairie de Paris "lucide" sur les rassemblements

La finale de la Ligue des Champions, dimanche, entre le PSG et le Bayern Munich, crispe la mairie de Paris, qui reconnait à demi-mot qu'il sera compliqué de limiter les rassemblements de supporters, vu le contexte sanitaire. Elle joue son rôle de dissuasion, mais ne peut pas faire plus.

À quoi faut-il s'attendre dans les rues de Paris, dimanche, pour la finale de la Ligue des Champions, entre le PSG et le Bayern Munich ? Aux mêmes scènes de liesse que mardi dernier, près des bars, aux abords du Parc des Princes et sur les Champs-Elysées, au détriment des gestes barrières ? La mairie est aujourd'hui bien embêtée, vu le contexte sanitaire, alors que la capitale est toujours en situation de zone active du coronavirus.

Depuis la qualification des Parisiens, la municipalité a multiplié les appels à la vigilance, à ne pas se rassembler à plus de 10 personnes, et a coupé court à l'idée d'organiser une fan zone. Mais, à n'en pas douter, ce ne sera pas suffisant pour éviter aux supporters de fêter ce moment historique, surtout si le PSG l'emporte.

"C'est de notre responsabilité d'appeler les gens à ne pas se rassembler mais nous sommes lucides", reconnait sur France Bleu Paris, ce vendredi, Pierre Rabadan, adjoint aux sports à la mairie de Paris. "Si le PSG est champion d'Europe, ce que l'on espère tous, poursuit l'élu, on sait très bien qu'il y aura des rassemblements. Nous travaillons à les restreindre. Si les gens vont dans leur voiture et qu'ils klaxonnent, ça va. Mais s'ils se retrouvent collés, tous ensemble, sans masques, là, ça n'ira pas."

Pas de célébrations le lendemain à Paris en cas de victoire ?

Les joueurs du PSG sont attendus à Paris le lendemain de leur finale. Qu'est-il prévu en cas de victoire ? Là encore, la mairie de Paris assure être en négociations avec le club et la préfecture de police pour organiser quelque chose. "Le PSG a fait plusieurs demandes pour partager un moment avec les supporters, explique Pierre Rabadan. _Mais il faut être clair, vu le contexte, ce sera très compliqué. C'est fort probable qu'il n'y ait rien sur les Champs-Elysées par exemple. On essaie de voir quelles options sont raisonnables." E_t elles ne sont pas nombreuses.