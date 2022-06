PHOTOS - Finale de Top 14 Castres - Montpellier : 300 Castrais au départ de leurs héros

300 supporters devant l’aéroport de Castres-Mazamet ce mercredi midi. Ils ont formé pendant une longue heure une haie d’honneur pour accueillir les joueurs du CO au départ de Paris. Vendredi, les joueurs du Castres Olympique affronte Montpellier au stade de France en finale du Top 14. Et une partie de l’armée Bleu et Blanche était présente pour donner de la force aux joueurs. Et pendant une heure, les chants ne sont jamais arrêter.

David Darricarrère, entraineur des arrières du CO, est passé par la haie d’honneur des supporters. "Un shoot d’émotion" dit-il qui fait du bien avant de monter dans l’avion pour Paris et qui lie encore plus fort "avec cette grande famille du CO"

David Darricarrère sur l'émotion de voir les supportes des Bleu et Blac au départ de l'avion. Copier

La coupe Mulet : la nouvelle mode à Castres

Et parmi les supporters, énormément de jeunes hommes avec une coupe mulet. Une sorte d’épidémie de mulets sur Castres. Le must-have pour bien soutenir les joueurs du CO et pour copier Tom Staniforth, le deuxième ligne australien devenu un élément majeur du CO cette saison.

Une épidémie de mulet à Castres ? © Radio France - SM

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Finale de Top 14 Castres - Montpellier : 300 Castrais au départ de leurs héros © Radio France - SM

Finale de Top 14 Castres - Montpellier : 300 Castrais au départ de leurs héros © Radio France - SM