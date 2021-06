Finale de TOP 14 : les supporters toulousains en route pour le Stade de France

Des attentes et beaucoup d'émotion. Une nuée de supporters rouge et noir a pris le départ pour la grande finale de TOP 14 de rugby ce vendredi matin. Trois bus sont partis du Stade Ernest Wallon, à Toulouse, tôt ce vendredi matin. Ils doivent rejoindre le Stade de France, à Paris, où le Stade Toulousain affronte ce soir La Rochelle à partir de 20h45.

De l'impatience, et beaucoup d'enthousiasme

Le supporters sont partis aux aurores, alors même que le jour n'était pas tout à fait levé, et pour certains comme Thibault, de l'école de rugby d'Aucamville, la nuit a été courte :"Je suis en train d'accomplir un rêve de gosse. Ce matin, je me suis réveillé à 4h et quart, les yeux grands ouverts". "On vous tout donner, on va les pousser" s'enthousiasme un autre supporter.

Un rêve de gosse

Michel se prépare à une grosse journée, mais pas de quoi le fatiguer, au contraire ! "On va profiter au maximum. On devrait pas mal rigoler (...) mettre l'ambiance partout où on va passer. Et arrivés au Stade de France, on va avoir la boule qui monte au ventre (...) Ça fait du bien de retrouver cette ambiance, on rigole et on chante avec les potes, c'est le gros manque de cette année écoulée".