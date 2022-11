Finale des MOF cuisine à Grenoble : "Pari gagné" dit Philippe Girardon

La finale de l'examen de MOF, Meilleurs ouvriers de France, catégorie "cuisine" qui se déroulait à Grenoble, vient de distinguer 8 cuisiniers (voir liste ci-dessous). Huit nouveaux cols Bleu-blanc-rouge chargé de représenter eux aussi désormais l'excellence de la profession. C'est la première fois que le lycée hôtelier Lesdiguières de Grenoble accueillait ce rendez-vous. Une rencontre entre l'établissement et les chefs qui a été à la hauteur des espérances de Philippe Girardon, chef du Domaine de Clairefontaine à Chonas-l'Amballan et responsable de l'organisation de cette finale en Isère.

Les traits sont tirés mais le sourire est là. Philippe Girardon cette finale grenobloise des MOF cuisine distingue 8 des 30 candidats. C'est un palmarès qui a un peu tardé hier soir. Le jury a eu du mal à se décider ?

En effet, parce que le niveau des prestations de l'ensemble des candidats était vraiment de très haute volée. Sur les 30, c'était très très haut et on a eu beaucoup de mal à prendre nos décisions. Alain Ducasse, qui est un homme pourtant affûté, notre président des meilleurs ouvriers de France, a eu beaucoup de mal à prendre des chaussures à nos côtés. C'est vrai qu'il y avait énormément de critères de notation. Les notes étaient très fines, très proches et à un moment donné, il a fallu trancher par rapport à certains critères. Parce que dire "l'excellence", "on va chercher l'excellence" pour un meilleur ouvrier de France, est-ce que l'excellence est à la 12 sur 20, à 13 sur 20, à 17 sur 20, à 18 sur 20 ? La meilleure note hier soir frôlait la perfection. C'est du jamais vu. Un travail très très très haute volée.

Avant cette finale du Meilleur ouvrier de France cuisine, vous étiez venu nous dire que c'était un événement propre à allumer des étoiles dans les yeux, à la fois des enseignants et des élèves du lycée hôtelier de Grenoble. Vous les avez vu ces étoiles ?

Pari gagné. Le plus beau souvenir que je vais garder, c'est les premiers commis qui sont sortis après avoir vécu l'épreuve avec le candidat. Je demande à ces deux jeunes que j'ai briefé encore il y à quelques semaines, comment ça s'est passé. Il y a eu un blanc et les deux, les deux en même temps m'ont dit "chef c'était magique". Donc je retiens le mot magique avec ces gamins parce que je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire sur l'Isère, sur l'ensemble du territoire, avec les tous les producteurs, les éleveurs, les magnifiques entreprises iséroises qui nous ont accompagnés, je leur tire mon chapeau.

Est ce que des étoiles, vous en avez vu aussi dans les yeux de vos confrères, membres du jury ou du comité d'organisation ? Est-ce qu'il vous ont fait des retours positifs sur cette finale, son environnement, et la manière dont ça s'est passé ?

J'ai eu beaucoup de chance lors de la proclamation des résultats hier soir, parce que toutes les personnes qui ont pris la parole, que ce soit monsieur L'ambassadeur (de la cuisine française) qui représentait Monsieur le Président la République, madame la Rectrice, madame la Proviseure, monsieur Alain Ducasse, tous m'ont remercié chaleureusement. J'ai été très touché, mais c'est pas moi, c'est une équipe, c'est une famille...

Ça récompense tout l'établissement aussi...

Oui, bien sûr, absolument. Il y a tellement de gens qui ont contribué à la réussite de ce concours. Je ne peux pas tous les citer. C'est impossible.

Philippe Girardon, Meilleur ouvrier de France c'est un col bleu-blanc-rouge chez les cuisiniers, c'est aussi une médaille. Vous avez apporté la vôtre, c'était en 93 pour vous c'est ça ?

96 ! 20 novembre 96, 18h00 à Nice !

