A peine mis en vente vendredi, juste après la victoire dans l'épisode 2 à Monaco (synonyme de match 4), les premiers billets pour assister à la rencontre de ce mercredi à Monaco se sont arrachés ; le club en a remis une centaine en vente ce mardi, mais tout s'est vendu en quinze minutes ! C'est la neuvième fois cette saison qu'Antarès affiche complet pour un match du MSB, qui jouera donc devant 6035 spectateurs, comme lundi pour le match 3 : la preuve d'un engouement exceptionnel autour du club sarthois, 12 ans après son dernier titre de champion de France.

Une affluence record cette saison

Arnaud Leproux, le responsable de la billetterie et directeur administratif du MSB, confirme : "C'est le neuvième match de l'année à guichets fermés et le cinquième match consécutifs, ce sont deux records ! Et cela part a chaque fois très vite, c'est vraiment appréciable. On avait été un peu déçu du premier match de playoffs avec 4 000 personnes mais depuis notre offre à 50%, le public est là".

D'autant que la saison dernière, pour la première fois en 20 ans, le Mans Sarthe Basket n'a pas disputé les playoffs. "Les retrouver avec cette ambiance c'est juste génial", poursuit Arnaud Leproux. "Cette saison, l'affluence moyenne était de 5 400 contre 4 500 l'an dernier, c'est aussi un record avec 124 200 spectateurs en 23 matchs. Il faut maintenant conclure pour espérer repartir sur les mêmes bases l'an prochain".

