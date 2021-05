Finale de Champions Cup avec le Stade Toulousain samedi : "restez chez vous" plaident les autorités à Toulouse

Les tentatives pour laisser quelques milliers de supporters assister à la finale de la Coupe d'Europe de rugby à Ernest Wallon samedi ont échoué. Les autorités demandent aux supporters toulousains de ne pas converger en ville. Il n'y aura pas de fête non plus dimanche, même en cas de victoire.

Comme révélé par France Bleu Occitanie mercredi, la demande de dérogation pour accueillir autour de 5.000 visiteurs (35% de la capacité) samedi pour la finale de la Champions Cup entre le Stade Toulousain et la Rochelle n'a pas été accordée par le ministère. Le préfet de Haute-Garonne, le maire de Toulouse et le président du Stade Toulousain se justifient.

Pas comparable avec la Rochelle ou Perpignan

Le préfet invite les Toulousains à regarder le match "chez eux" et à ne pas se rendre en centre-ville. Etienne Guyot promet que davantage de forces de l'ordre seront mobilisées samedi. Les représentants de la restauration ont fait part de leur angoisse d'un afflux massif de population dans le centre-ville, ils craignaient de ne pas maîtriser la situation sur les terrasses.

Dans tous les cas, partout, les rassemblements sont toujours limités à dix personnes et le couvre-feu est à 21h. Je compte sur le sens des responsabilités et le civisme de chacun

Questionnésur la Rochelle où le dispositif pour samedi est différent, le Préfet de Haute-Garonne précise qu'il ne s'agit pas du même bassin démographique, la Rochelle compte 76.000 habitants, c'est six fois moins que Toulouse. Pareil pour Perpignan (120.000 habitant) qui sortira cinq écrans géants pour la demi-finale de ProD2, "la ville est bien plus petite, on ne peut pas comparer. Et tout est calibré, ces espaces ne pourront pas accueillir plus de 500 personnes", argumente le représentant de l'Etat.

La préfecture de Haute-Garonne précise bien que l'interdiction de retransmettre la rencontre sur les terrasses des bars ne concerne que le centre-ville de Toulouse, intra-boulevards. Les autres communes ne sont pas concernées. Il peut y avoir des écrans géants hors centre-ville, dans le respect des jauges et distanciation.

Pas de fête non plus dimanche pour le retour des joueurs, rendez-vous à la fin de la saison

Le maire de Toulouse a lui aussi justifié ces interdictions : "on a essayé de trouver des formules permettant d'assurer ces retrouvailles traditionnelles sur l'espace public". Jean-Luc Moudenc mobilisera les services municipaux, entre la police municipale et le barriérage.

Hier (mercredi) vers 18h aux Carmes j'ai pris un verre et j'ai vu des phénomènes d'agglutinement. Puis je suis allé au Capitole, ce que j'ai vu était édifiant. Beaucoup d'imprudence, de non-port du masque, de non-respect des distanciations sociales. Et les professionnels qui me disaient "comment ça va être samedi" ?

Didier Lacroix, le président du Stade Toulousain en a rajouté une couche: "On a essayé de bloquer des salles à mille personnes, c'est impossible. On ne pourra pas non plus fêter le retour du Stade Toulousain dimanche. On sera encore en course dans le Top 14. On donne rendez-vous au public à la fin de la saison."

Une façon de dire adieu, une bonne fois pour toutes, aux espoirs de voir le trophée sur le Capitole devant la foule en liesse. En tous cas, pas avant fin juin. Les demies-finales de Top 14 sont prévues les 18 et 19 juin, la finale le 25 juin.