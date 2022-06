Finale de Top 14 Montpellier/Castres : "Mes joueurs, je leur dis que je les aime" confie Mohed Altrad

Avant la finale du Top 14 de rugby Montpellier-Castres ce vendredi soir au Stade de France, Mohed Altrad, le président du MHR, était l'invité de France Bleu Hérault.

Qu'est ce qui fait que Montpellier peut l'emporter aujourd'hui alors que le club a manqué le sacre deux fois déjà ?

Les histoires, parfois elles se répètent, parfois elles ne se répètent pas. Donc j'espère que ça ne va pas se répéter pour nous. Pourquoi ? Parce qu'on a fait une saison tout à fait régulière, tout à fait forte, solide, propre. Donc on pense que ça reste un argument. Et cet état d'esprit nous accompagne aujourd'hui au plus près. La seconde chose c'est qu'en 2018, il y avait une équipe. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement aucun joueur de cette équipe là, excepté Benoît Paillaugue, lequel, à l'époque, était blessé et n'a pas pu jouer. Et il ne va pas jouer ce soir, mais par contre, il est avec nous, il est accompagné. C'est notre âme et notre motivation.

"L'amour appelle l'amour, je leur dis moi aussi que je les aime."

Et justement, vous parlez d'âme, de motivation. On dit aussi que le groupe est différent, qu'il a évolué et qu'il y a un vrai esprit de famille ?

C'est un groupe extrêmement soudé. Dans cette équipe, je sens un esprit de famille, un esprit très fort, un esprit de solidarité. J'ai l'impression qu'ils s'aiment et que cet amour, c'est le chaînon essentiel pour ce genre d'événement important. Vous avez peut être des centaines de millions de personnes dans le monde qui vont regarder ce match. L'amour, appelle l'amour. Je leur ai dit moi aussi, je les aime.

"Il y a une osmose qui s'est créée."

Vous dites que vous sentez bien maintenant avec les entraîneurs. Ça a été un peu plus compliqué parfois avec les entraîneurs précédents. Qu'est ce qui fait que ça marche avec Philippe Saint-André, Jean-Baptiste Elissalde et Olivier Azam ?

Il y a eu quelque chose très fort, pratiquement dès le départ avec Phlippe Saint-André, lequel a amené un staff en la personne de Jean-Baptiste Elissalde et Olivier Adam et d'autres coachs, notamment l'arbitre international qui est en même temps un coach. Ca fait tout un groupe. Et encore une fois depuis notre saison compliquée, l'année passée, j'ai pris l'habitude de rester non plus, comme la majorité des présidents, dans ce qu'on appelle la corbeille pour regarder les matchs. Je reste avec eux sur le banc des remplaçants et je vis avec eux. Je vais à l'hôtel le jour du match, je participe à tout. Donc j'ai créé quelque chose de très fort j'espère. Mais ce n'est pas pour autant que c'est une garantie de victoire. Mais nous sommes très forts. Nous sommes très forts dans nos convictions. Nous sommes très forts dans notre relation et il y a vraiment une espèce d'osmose qui s'est créée. On va se battre ce soir et on espère être récompensé et amener quelque chose demain matin à Montpellier.

Le MHR semble être encore malgré tout un club mal aimé, mal considéré et parfois pas reconnu à sa juste valeur par le monde du rugby. Comment vous expliquez ça ?

Mais je crois pas. J'ai l'impression très fortement que ça change vraiment. C'est en train d'évoluer, ça va évoluer dans le bon sens à l'avenir. Montpellier, c'est une histoire courte. C'est le plus jeune club par rapport à d'autres tels que Castres, plus d'un siècle ou Clermont et j'en passe. Donc on est en train de construire notre vie et et ça prend du temps et on fait peut être des fautes, on commet des faux pas. Mais si vous regardez l'évolution de ce club depuis que je l'ai pris en 2011, eh bien on a progressé. Il y avait une institution qui n'était pas solidifiée, solide, Depuis onze ans que je suis là , on a été trois fois en finale !

"L'humilité c'est connaître ses forces pour améliorer ses faiblesses."

La pression monte, j'imagine sais que vous n'êtes pas superstitieux. Vous êtes pas du genre à mettre un caillou dans la poche ou à avoir un costume fétiche. Mais comment vous allez gérer cette pression là ?

On considère qu'on est prêt et qu'il reste à se battre. Et vous allez le voir et on va être très présent. Mais en même temps, vous savez et il faut beaucoup d'humilité. L'humilité, c'est connaître ses limites et on connaît une force et nos faiblesses. On va jouer sur nos forces pour améliorer nos faiblesses.