Une nouvelle polémique entre le préfet de la Loire et le maire de Saint-Étienne

Saint-Étienne, France

Rien ne dit que les supporters des Bleus de Saint-Étienne auront leur écran géant dimanche en ville pour la finale France-Croatie. Le maire de Saint-Étienne explique maintenant qu'il le demande, mais que le préfet n'est pas favorable. Hier, mercredi, sur France Bleu, Gaël Perdriau avait pourtant répété son opposition au montage d'un tel dispositif : "J'ai beaucoup réfléchi, mais les directives ministérielles que nous avons reçues sont extrêmement strictes. Il faut un endroit complètement fermé, complémentent clos et fouiller les personnes une à une et je trouve que tout cela va à l'encontre de l'aspect convivial que nous recherchons".

Ce midi, en conférence de presse, Gaël Perdriau explique qu'il veut finalement un écran géant place Jean Jaurès, mais que c'est la préfecture qui refuse. Le maire attend encore une réponse officielle de l'État mais il semble très agacé. Il évoque une "polémique scandaleuse" et renvoie la responsabilité de la situation au préfet de la Loire et à l'État. Il explique que l'installation d'un écran a été autorisé à Lyon, place Bellecour.

" Cette polemique est un scandale nous voulions un écran géant à Saint-Étienne et la préfecture a refusé, c'est pour cela que je demande de nouveau au préfet qu'on installe un écran géant place Jean Jaurès" Gaël Perdriau le maire de Saint-Etienne #CM2018pic.twitter.com/NA3UeUPUsp — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) July 12, 2018

Cette nouvelle polémique entre Gaël Perdriau et Évence Richard intervient dans un contexte déjà compliqué. Le maire stéphanois s'en prend régulièrement à l'État et au Président de la République, par exemple au sujet de la contractualisation demandée aux collectivités. Dernièrement, l'élu et le préfet ont eu des échanges très vifs à propos de la pérennisation des caméras-piétons pour les policiers municipaux.