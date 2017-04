Finale retour de Coupe d'Europe : Le Tours Volley Ball veut créer l'exploit

Le Tours Volley Ball accueille ce soir les Italiens de Trentino pour la finale retour de Coupe d'Europe. Le Palais des sports est à guichets fermés. Les Tourangeaux, laminés au match aller (3-0 en faveur de Trentino), croient en la victoire. Coup d'envoi : 20h30.

Perdre 3-0 au match aller, et l'emporter quand même ? "Tout est possible dans le sport de haut niveau", commence Pascal Foussard, directeur sportif du Tours Volley Ball. "Et puis on savait qu'en Italie ce serait difficile."

Y croire dur comme fer

Mercredi soir, 22h. Le TVB s'incline sur le terrain de Trentino séchement (3-0). "Au retour, on peut nous aussi les battre 3-0. Quand on est en forme, on peut battre toutes les équipes du monde.", assure Jansen Van Doorn, central de l'équipe. Pascal Foussard croit aussi en la victoire, mais pas aussi largement : "3-0 peut-être pas, mais 3-1 ou 3-2, c'est largement faisable. D'ailleurs l'an dernier on les a battu 3-2. Comme quoi, tout est possible." Le 16 décembre 2015, le TVB l'a en effet emporté sur les transalpins, à domicile.

Dernier entrainement pour le TVB avant la grande finale. - Simon Soubieux

Le rôle du public

Deuxième raison d'être otpimiste : la salle Grenon du palais des sports est à guichets fermés ce soir. Quelques 3000 supporters font le déplacement pour supporter le TVB. "Et si on avait eu 5000 places, on en aurait vendu 5000", s'amuse Pascal Foussard. Mais plus sérieusement, ce soutien populaire est primordial pour les joueurs du Tours Volley Ball. "En Italie, c'était très chaud pour nous car il y avait une ambiance incroyable pour soutenir Trentino.", explique Jansen Van Doorn. " Ici aussi, on a une ambiance incroyable, donc on espère que ça va être difficile pour les Italiens de jouer chez nous."

Les faire douter

Pour l'emporter ce soir face à cette belle équipe italienne, Pascal Foussard a un plan : "On doit absolument gagner le premier set. Immédiatement, ils commenceront à douter. Puis le deuxième : ce doute s'intensifiera. Et après on verra."

Tours Volley Ball - Trentino : Salle Grenon, Palais des sports, 20h30.