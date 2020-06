Le Girondin Adrien Cachot finaliste malheureux de Top Chef 2020

Il était l'outsider face au favori. Le violet de la brigade de Paul Pairet face au rouge de la brigade d'Hélène Darroze. "Le génie créatif" Adrien Cachot face à "la rigueur du chef étoilé" David Galienne. La finale de Top Chef après 18 épisodes de compétition, a donc couronné Adrien Galienne.

Ils ont cuisiné pour 100 bénévoles de la Croix Rouge et Hélène Darroze, Paul Pairet, Philippe Etchebest et Michel Sarran. Les 4 chefs les ont placés à égalité. Mais avec les bénévoles de la Croix Rouge, le score est sans appel : 56,4% contre 44,6%.

Le film de la soirée

Un "carnet de voyage", c'était l'idée du menu David : araignée de mer et seiche en raviolis (de l'Italie à l'Indonésie) en entrée, coquelet (aux saveurs d'Orient) en plat de résistance, et pour le dessert, sablé au beurre demi-sel, mangue coco chou-fleur (parfum des îles).

Pour Adrien, le cenonais, un menu "influence bistrot". Avec en entrée : crevette cocktail en trompe l’œil sous forme de tomate verte. En plat : pressé de veau avec ravioles au comté et betteraves. Et en dessert : "gobelet écrasé" au sucre. Un dessert "engagé, comme un sous bois pollué (en chocolat) avec ce gobelet qui aurait été jeté dans la nature" explique Adrien sous le regard étonné de Paul Pairet et Philippe Etchebest. Dessert auquel s'ajoute une glace au champignon.

Des gobelets écrasés, en sucre, qui prennent beaucoup de temps à Adrien. "J'ai l'impression que ça fait 27 ans que je fais ces gobelets". Trop de temps. Au point d'être recadrés par les deux chefs sur les autres tâches qui restent à réaliser, et sur son rôle de superviseur qu'il a délaissé. Premier faux pas : la chlorophylle pour réaliser le trompe l’œil de tomate verte, brûlée...

Vient la dégustation. Sur le veau d'Adrien, "il a manqué d'audace et ça ne lui ressemble pas" font remarquer Michel Sarran Philippe Etchebest et Paul Pairet. Sur le dessert baptisé "Chocologie", le gobelet dans la nature, c'est "surprenant, c'est anticonformiste comme Adrien" commente Michel Sarran. "Balèze et gonflé" pour Paul Pairet. "L'audace est là!" pour Hélène Darroze.

La finale a été tournée début février dans les cuisines du Georges à Paris, le palace le plus étoilée d'Europe, avant le confinement. La cérémonie des couteaux, en revanche a été décalée et tournée fin mai, chez Adrien, à Paris, et chez David, en Normandie.