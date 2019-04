"Finalement, c'est pas si mal." A Reims, les forains plutôt satisfaits de leur foire de Pâques

Les forains sont installés depuis plus de dix jours près du stade Delaune à Reims. Alors qu'ils étaient très critiques sur cet emplacement, finalement, pour cette fête foraine de Pâques, le lieu convient globalement aux forains, et aux visiteurs.

Les forains sont installés depuis plus de dix jours chaussée Bocquaine, près du stade Delaune, à Reims, pour leur foire de Pâques. Alors qu'ils étaient très critiques sur cet emplacement, estimant qu'ils seraient isolés et recevraient très peu de visites, tout compte fait, le lieu convient pour le moment à une majorité de forains, mais aussi aux visiteurs.

Plusieurs centaines de personnes étaient par exemple présentes ce weekend, comme Aurélie, pour qui la foire près du stade Delaune, c'est beaucoup mieux qu'en centre-ville : "Avec les facilités de stationnement, gratuit en plus, et il y a le parc à côté quand il fait beau, c'est plus sympa.", estime-t-elle.

La plupart des visiteurs partagent le meme avis, mais font aussi un reproche à cette foire version Delaune, comme Karim : "J'ai l'impression que beaucoup de forains manquent à l'appel, parce qu'il y a encore beaucoup de places.", constate-t-il.

La foire de Pâques à Reims se termine le 28 avril. © Radio France - Victorien Willaume

L'aide précieuse de la mairie

Et effectivement certains forains n'ont pas souhaité faire le déplacement. Ils avaient peur de ne pas rentrer dans leur frais, et ils ont eu bien tort, à écouter Séverine, qui fait le plein de clients : "Ca se passe très bien, il fait beau, les gens de Reims n'ont pas eu de foire au mois de décembre, je pense que ça leur manquait un peu.", explique-t-elle.

Le succès n'est pas dû qu'au soleil d'après Alside : "On a une grande chance que la mairie nous épaule bien cette année, avec les festivités et la publicité.", assure-t-il.

Cette édition de la foire de paques est donc une réussite pour le moment, mais les craintes se déportent désormais sur la période de Noël.

Certains forains pensent que les gens resteront dans le centre-ville où il y aura le marché de Noël, et ne passeront pas chaussée Bocquaine.

La foire de Pâques a demarré le 10 avril et doit se terminer le dimanche 28. Elle est ouverte tous les jours à partir de 14 h 30.