Finalement, LVMH n'installera pas son centre de recherche près de Polytechnique à Saclay

Annoncé en juillet, le projet de LVMH sur le plateau de Saclay avait suscité une bronca d'élèves et anciens élèves de Polytechnique.

Le projet avait soulevé l'opposition d'élèves et d'anciens élèves de Polytechnique qui accusaient leur école de se vendre aux intérêts privés. Le numéro un mondial du luxe LVMH n'installera finalement pas son centre de recherche à proximité de la plus prestigieuse des écoles d'ingénieurs françaises. "LVMH fait le choix de s'orienter vers un terrain situé en dehors du plateau de Saclay", a annoncé sobrement dans un communiqué l'Ecole Polytechnique ce lundi et "prend acte de la décision".

LVMH précise que le groupe "continue le partenariat de recherche" évalué à deux millions d'euros par an pendant cinq ans avec l'école d'ingénieurs, "mais s'oriente vers un terrain en dehors du plateau de Saclay pour l'installation de son centre de recherche".

Le collectif "Polytechnique n'est pas à vendre !" se réjouit

Le projet du numéro un mondial du luxe, baptisé LVMH Gaia, doit regrouper à terme 300 chercheurs sur une surface de 22.500 m², selon LVMH qui entend investir plus de 100 millions d'euros dans le futur bâtiment. Annoncé officiellement en juillet, le projet de LVMH sur le plateau de Saclay avait rencontré l'opposition d'élèves et anciens élèves de l'X regroupés dans le collectif "Polytechnique n'est pas à vendre !".

Celui-ci a déclaré lundi "se réjouir" de la décision de LVMH dans un communiqué cosigné avec la Sphinx, association d'élèves et d'anciens élèves de Polytechnique. "La question de l'avenir des terrains demeure ouverte et les associations restent mobilisées pour que l'établissement revoie sa stratégie foncière", ajoute les auteurs du communiqué.

En novembre, le conseil d'administration de Polytechnique avait validé la vente d'un terrain voisin de l'école d'ingénieurs sur le plateau de Saclay au groupe de luxe pour y installer ce centre de recherche, projet auquel s'étaient opposés des élèves et anciens élèves de l'X. La délibération avait été validée par 19 voix pour, quatre contre et une abstention.

Le groupe TotalEnergies dans la même situation il y a un an

Dans son communiqué lundi, l'École polytechnique et l'Institut Polytechnique de Paris ont indiqué continuer de "développer le parc d'innovation destiné à accueillir des activités de recherche et d'innovation, commençant par l'instruction en cours d'un projet de bâtiment partagé de recherche".

Il y a un an, le groupe TotalEnergies avait renoncé à implanter son nouveau pôle de recherche et développement sur un autre terrain également à proximité de l'école Polytechnique après la mobilisation de professeurs et d'élèves opposés au projet.