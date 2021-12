Financement des pompiers : un nouveau calcul des contributions fait hurler certaines communes du Bas-Rhin

C'est un nouveau mode de calcul qui chamboule les budgets de certains communes. Comme chaque année depuis la départementalisation du fonctionnement des pompiers aux débuts des années 2000, elles vont payer leur contribution annuelle. Mais en 2022 et pour les années suivantes, un nouveau système "plus égalitaire" selon les pompiers et le département entre en vigueur... Et pour certaines communes, le montant grimpe.

De nouveaux critères pour calculer l'indemnité

La commune de Beinheim au nord de Haguenau par exemple, paiera plus de 67 000 euros de contribution aux pompiers du Bas-Rhin. C'est 30 000 euros de plus que les années précédentes. Une nouvelle que le maire de la ville Bernard Hentsch a appris par un simple courrier.

"Je suis indigné par ce mode de fonctionnement anti-démocratique. Il n'y a eu aucune concertation. On nous dit : vous allez subir une augmentation de 78% du montant et vous ne pouvez rien y faire", témoigne l'édile.

Ce nouveau système se veut cependant plus "égalitaire" selon les Colonel Cellier, directeur du SDIS du Bas-Rhin. "Cela permet d'avoir un mode de calcul commun à toutes les communes, alors qu'avant il y a avait des cas particuliers, avec un modèle pas toujours très clair".

Désormais, la contribution annuelle est calculée sur deux nouveaux critères : la population de la ville et la densité de son tissu économique. Plus les deux sont élevés, plus le risque d'incendie dans la commune est élevé et plus le montant de la contribution augmente.

Ceux qui payaient plus payent moins, et inversement

"Avant, l'un des critères retenus pour calculer la subvention, c'était le montant des investissements de la commune pour les pompiers avant la départementalisation. En gros, plus une commune avait investi dans les trois années précédant la départementalisation... et plus elle payait tous les ans. Ce qui était un paradoxe", admet Cellier.

Un paradoxe qu'a subi la ville de Drulingen. "Je cherche toujours le technocrate qui a inventé ce mode de calcul", rigole aujourd'hui le maire Jean-Louis Scheuer. Durant 20 ans, son "budget pompier" s'élevait à 53 000 euros par an. Avec ce nouveau mode de calcul, il a été réduit de moitié. "Aujourd'hui, c'est normal, ceux qui payent plus râlent. Mais l'équilibre est retrouvé selon moi. Ceux qui payaient plus payent moins, et inversement."

Si le montant des contributions a beaucoup évolué pour certaines communes, la somme reçue par les pompiers, elle, ne change pas. Le montant total des contributions des communes s'élève toujours à 42 millions d'euros par an.