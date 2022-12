Financer une salle de jeux pour Cristina, enfant de la lune : le combat d'une famille de Charente-Maritime

Ils ne sont qu'une petite centaine en France : on les appelle "les enfants de la lune". Atteints d'une maladie qui ne touche qu'une personne sur un million : une intolérance totale de la peau au soleil, sous peine de développer des cancers mortels. L'un de ses enfants grandit à côté de La Rochelle, à Aigrefeuille-d'Aunis. C'est Cristina.

Cristina a 7 ans et demie, et une vie presque normale : elle est scolarisée, a de nombreuses activités (en intérieur). Mais son quotidien est très lourd, obligée de sortir avec des vêtements épais et un casque traité anti-UV qui lui donne un petit air de cosmonaute. Obligée surtout de passer une grande partie de ses étés cloitrée chez elle.

Ses parents ont donc lancé une association notamment pour financer la construction d'une extension à leur maison, qui permette à leur fille de s'y épanouir. Car "moi j'ai toujours la pêche" affirme Cristina. Une vraie pile électrique, Cristina adore le sport et le théâtre. Energie débordante qui s'accorde mal avec sa maladie d'enfant de la lune.

L'été, des journées interminables à la maison

Cristina est obligée de vivre le plus souvent en intérieur, car pour sortir "je dois mettre mon casque, mes gants, mon manteau car sinon j'aurais la lumière du soleil dans ma peau et ça va brûler." Insupportable dès que les températures s'envolent. "C'est impossible de sortir en plein été, raconte sa maman Alexandra Moreau. L'été les journées sont très longues. Il faut attendre 22h30 et le coucher du soleil pour pouvoir s'aérer."

D'où cette idée de construire une extension au petit pavillon familial d'Aigrefeuille-d'Aunis. Comme un jardin intérieur, grande pièce rien que pour Cristina, équipée d'une piscine type spa, et - pourquoi pas - d'un mur d'escalade. "Je pourrai faire tous les jours de l'escalade et la piscine", se réjouit Cristina dont ce sont les deux grandes passions.

Des travaux pour 2023

Un projet auquel tient aussi beaucoup son papa, Fabrice Moreau. Façon de surmonter le choc de cette maladie génétique rarissime : "et au final, non, rien ne s'arrête. Au contraire, Cristina fait sans doute plus de choses que les autres enfants. On se bat pour ça. Et en fait, tout est possible, la vie ne s'arrête pas."

Pour ce chantier préparé depuis cinq ans, et qui doit débuter début 2023, il faut trouver 50.000 euros. Avec leur métier de cuisinier et de secrétaire, les parents de Cristina ont besoin d'être aidés.

Cette cause a notamment touché les membres du Lion's Club de La Rochelle, qui lui ont dédié leur "soupe des chefs" organisée le 10 décembre. Une vente de soupe concoctée par une douzaine de chefs cuisiniers du secteur (l'Hysope, les Flots...), 400 litres écoulés sur le marché de Noël de la place de Verdun. A la clé, quelques milliers d'euros de plus réunis pour l'association "Cristina, enfant de la lune" .