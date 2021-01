Finances publiques : ce qui a changé depuis hier dans la Creuse

Vous avez une question sur votre déclaration d'impôts ? Tout se passe désormais à Guéret et à Aubusson. La trésorerie de Guéret absorbe celle de Bourganeuf, et le site d'Aubusson recouvre maintenant le secteur attribué jusqu'à présent à la trésorerie de Chambon-sur-Voueize.

L'accueil du public reste assuré sur les autres sites des finances publiques dans la Creuse, et dans les maisons France Service. Ces nouveaux lieux d'information sur le service public : pour les finances, 5 sites creusois sont référents, à Chénérailles, Boussac, Chambon-sur-Voueize, Dun-le-Palestel.

Des conseillers aux décideurs locaux

L'autre gros changement, c'est l'installation, hier de deux nouveaux conseillers aux décideurs locaux. Le premier est basé au Grand Bourg, il est en charge des secteurs de Bénévent-Grand Bourg, de la Souterraine et de Dun-le-Palestel, le second est installé à Boussac, il est chargé du secteur des Portes de la Creuse en Marche. Leur mission : aiguiller les secrétaires de mairie et les élus locaux sur les questions de trésorerie. C'était déjà un service des finances publiques, les 2 postes y sont maintenant entièrement consacré. En Creuse, un conseiller aux décideurs locaux s'était déjà installé, début 2020, à Felletin, pour les élus de Creuse Grand Sud.

Pour gérer les comptes des collectivités locales, deux sites sont maintenant référents dans le département. La trésorerie de la Souterraine est en charge du pays sostranien, du pays dunois et de Bénévent-Grand Bourg, et puis au nord du département, les portes de la Creuse en Marche dépendent désormais de la trésorerie de Guéret.

Enfin, un seul et unique site gère maintenant la fiscalité des entreprises creusoises, c'est celui de Guéret. Il absorbe le service dédié installé jusqu'à présent à Aubusson. Où un accueil sur les questions de fiscalité des entreprises doit a priori être maintenu.