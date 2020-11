Finances publiques en Dordogne : l'inquiétude des syndicats face à une restructuration

Les syndicats des Finances Publiques en Dordogne veulent alerter sur le plan de restructuration du réseau. Lancé par l'ancien ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, il doit commencer à être mis en place dès 2021.

Selon eux, cette réforme va avoir un impact direct sur les sites des Finances Publiques ouverts en Dordogne avec un passage de 18 implantations à 5 d'ici 2023. Les premières fermetures doivent avoir lieu dès le 1er janvier prochain avec la trésorerie de Saint-Astier et le Service des Impôts des Particuliers de Ribérac. Les trésoreries de Brantômes, Excideuil et Thiviers doivent suivre au 1er septembre 2021. Seuls les sites de Bergerac, Nontron, Périgueux, Ribérac et Sarlat resteront ouverts après 2023.

Une dégradation du service selon les syndicats

Pour compenser, le gouvernement met en place des "espaces France Services" un peu partout sur le territoire. Ils ont pour but de rassembler un socle de services publics sous un même guichet (Fiances Publiques, Postes, Pôle emploi, Assurance retraite, ...). Mais pour Olivier Darrin, de la CGT Finances Publiques 24, ça ne remplacera pas les fermetures. "Ça doit permettre de faciliter la prise de rendez-vous ou de se familiariser avec l'outil informatique. Mais dès que l'on aura une question précise ça ne sera pas possible."

Il craint également pour l'emploi. Selon lui, les délocalisations de grands services nationaux en région, comme à Bergerac chez nous, ne permettront pas de réaffecter tous ceux dont les postes ont été détruits.