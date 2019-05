Fini le gâchis, l’hôpital de Pau va redistribuer ses restes à la Banque Alimentaire

L'hôpital de Pau ne jettera plus les repas non distribués. L'établissement, qui détruit 6 à 8 kilos de nourriture en moyenne par jour, en fera bénéficier la Banque Alimentaire, qui redistribue ensuite les denrées à 36 associations en Béarn et Soule.