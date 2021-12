C'est inédit : magistrats, avocats et greffiers se mobilisent ce mercredi un peu partout en France et devant les tribunaux de Marseille, Aix-en-Provence et Draguignan. Une journée pour demander davantage de moyens pour la justice, le personnel se dit débordé et épuisé.

"Finir les audiences de comparution immédiate à minuit, on ne veut plus" - Florent Boitard (syndicat USM)

Cette fois ils se disent vraiment à bout : épuisé, débordés, surmenés et dénoncent une surcharge de travail, des journées qui finissent à minuit : magistrats, greffiers, avocats se mobilisent ce mercredi un peu partout en France pour demander davantage de moyens "dignes" pour la justice.

Une justice qui manque d'abord de moyens humains, explique Florent Boitard, vice-procureur au tribunal judiciaire de Marseille et délégué régional PACA de l'Union syndicale des magistrats (USM) : "Sur la moyenne européenne, vous avez 21 juges et 11 procureurs pour 100.000 habitants, en France au lieu de 21 juges c'est 11 et trois procureurs."

Ce manque de moyens humains entraine de gros retards dans le traitement des affaires, raconte Florent Boitard : "à Aix-en-Provence pour voir un juge aux affaires familiales, il faut attendre un an à partir du moment où on a déposé une requête. C'est bien trop long alors que ces situations sont souvent urgentes."

Le budget de la justice française a connu deux augmentations successives de 8% ces deux dernières années, c’est ce que met en avant le ministre de la Justice, qui évoque même un budget historique de près de neuf milliards d’euros. Mais ça ne convainc pas les principaux concernés qui rappellent ce chiffre : le budget de la justice française est au 14e rang sur 27 pays au niveau européen.

"Il y a un déni du ministère de la Justice. Ça fait 40 ans qu'on dit qu'on veut travailler dans de meilleures conditions, qu'on demande des moyens." - Florent Boitard

À l'origine de ce mouvement, une tribune dans Le Monde le mois dernier. L'appel des "3 000" magistrats et greffiers venus exprimer la perte de sens de leurs métiers, une justice exsangue faute de moyens humains et financiers qui est vécue dans de nombreux tribunaux : "Lundi soir à Marseille, l'audition de comparution immédiate a fini après minuit, on ne veut plus le faire, ça. Il y a trop de dossiers, on est obligé de tous les prendre parce qu'on ne veut pas les renvoyer pour ne pas faire attendre les gens, alors on juge très tard. À minuit, vous devinez bien que le juge, l'avocat, le procureur ne sont pas en état de fournir un travail de qualité. À tout ça, on dit stop !"