Finis les guichets à la préfecture de la Manche : les cartes grises sont délivrées sur internet

Maintenant pour faire votre carte grise ou votre permis de conduire, il faudra aller sur internet. Les guichets de la préfecture de la Manche ont fermé définitivement mardi 31 octobre 2017.

Désormais, toutes ces démarches administratives se font uniquement par internet, sur le site de l'agence nationale des titres sécurisés ants.gouv.fr. Ca vaut pour les cartes grises, les permis de conduire mais aussi pour les demandes de passeports et cartes d'identité.

Un site internet sécurisé

Finie l'attente au guichet. "Pour nous, cela permet aussi de sécuriser les procédures pour lutter contre la fraude documentaire, de vérifier l'identité des demandeurs et l'authenticité des documents", explique le secrétaire général de la préfecture de la Manche, Fabrice Rosay.

Des ordinateurs à disposition

Pour ceux qui n'ont pas accès à internet et ou qui maîtrisent mal l'outil informatique, des ordinateurs sont à disposition et un accompagnement est prévu à la préfecture de St-Lô, à la sous préfecture de Cherbourg, à la maison des services au public de St-Hilaire-du-Harcouët et d'ici le 13 novembre, à la sous-préfecture d'Avranches.

Enfin, gare aux arnaques et aux sites payants. La préfecture de la Manche rappelle que toutes ces démarches se font sur des sites de l'Etat, les sites qui se terminent par ".gouv.fr"