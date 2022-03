Finistère: contre la hausse du prix des carburants des dépanneurs poursuivent leur grève jusqu'à mardi

Depuis lundi dernier face à la flambée des prix des carburants, des dépanneurs du Finistère sont en grève. Ils ne répondent plus aux demandes des services d'assistance. Des négociations sont engagées. Le mouvement est au moins reconduit jusqu'au mardi 29 mars dans le département.

Pour protester contre la hausse des prix des carburants et les forfaits estimés trop bas pratiqués par les services d'assistance, des dépanneurs finistériens ont décidé de poursuivre leur grève jusqu'au mardi 29 mars. Selon Dominique Tanguy, porte-parole du mouvement, "les courses de dépannages réalisées à la demande des services d'assistance ne sont plus rentables avec la hausse des prix des carburants". Il explique que sur chacune de leurs interventions, les dépanneurs perdent entre 20 et 30 € par intervention. Ils demandent une revalorisation des forfaits d'assistance. Des négociations sont en cours.

"On travaille à perte"

Et il y a urgence, souligne Dominique Tanguy : "nous sommes nombreux à se demander si nous n'allons pas devoir mettre la clé sous la porte si le prix du gazole continue d'augmenter. En ce moment on travaille à perte".

Si beaucoup de dépanneurs finistériens ne donnent pas suite aux sollicitations des services d'assistance, ils répondent aux demandes privées des particuliers, pompiers, force de l'ordre et aux remorquages en fourrière.

Dominique Tanguy précise que "le mouvement pourrait s'étendre d'ici peu à d'autres départements."