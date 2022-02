Le Finistère veut faire reconnaître ses enclos paroissiaux par l'UNESCO

Le Conseil départemental du Finistère lance une candidature pour faire entrer au patrimoine mondial ces églises, avec un calvaire et une porte triomphale notamment, entourées d'un mur d'enceinte. Des enclos datant des 16ème et 17ème siècles, particulièrement nombreux dans le nord Finistère.

C'est une spécificité bretonne, plus spécialement finistérienne. Les enclos paroissiaux, construits pour la plupart au cours des 16ème et 17ème siècles, méritent d'être connus dans le monde entier selon le Conseil départemental du Finistère qui lance ce vendredi la candidature pour être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Devant l'enclos de Saint-Thégonnec, l'un des plus remarquables du Finistère, Solange Creignou, la maire de la commune, défend cette candidature :"On a une concentration d'enclos en nord Finistère, avec tout ce que ça implique : l'église, l'ossuaire, la porte triomphale, le mur d'enceinte, etc. Ca constitue un ensemble qui est assez unique."

Solange Creignou, la maire de Saint-Thégonnec, pose dans l'enclos paroissial de sa commune. © Radio France - Léo Rozé

Un ancien ministre de la Culture en soutien

Après une tentative échouée il y a plus d'une dizaine d'années, les élus finistériens veulent cette fois mettre toutes les chances de leur côté. ë, ancien ministre de la culture sous Jacques Chirac, va piloter la mission spécifique mise en place par le Département. Il vient de permettre à la Riviera de Nice d'entrer au patrimoine mondial. Et il croit dans les chances du Finistère.

De vraies chances d'aboutir

"Ce n'est jamais couru à l'avance. On a vu des candidatures comme celle des alignements de Carnac piétinées pendant des années. La candidature de Nîmes, ville romaine, être rejetée tout simplement. Mais je pense que la singularité de ce patrimoine, sa qualité, sa densité, sur un territoire très singulier, nous donne à penser que cette candidature des enclos paroissiaux a de vraies chances d'aboutir", s'enthousiasme Jean-Jacques Aillagon.

L'ancien ministre de la Culture, Jean-Jacques Aillagon, croit en les chances du Finistère. © Radio France - Léo Rozé

Environ 8 ans de procédure

Une candidature qui a un coût. Maël De Calan, le président du Conseil départemental, prévoit plusieurs dizaines de milliers d'euros par an. Et un budget pour valoriser les enclos. "Ca peut être plusieurs centaines de milliers d'euros, mais ça sera de l'investissement pour la valorisation de ces enclos. Si la mission nous indique qu'il est nécessaire, par exemple, de remplacer les indications historiques par une signalétique moderne, on la financera."

Au-delà de la reconnaissance de la valeur de ce patrimoine, le Département met en avant l'intérêt économique et touristique. Il y a beaucoup de petites communes rurales qui possèdent un enclos paroissial et elles pourraient bénéficier des retombées de la renommée apportée par ce label.

Mais le chemin sera long. Il faut compter environ 8 ans pour espérer une reconnaissance de l'UNESCO. Première étape, d'ici la fin de l'année : choisir quels enclos seront présentés. Ensuite il faudra que le dossier finistérien soit retenu par le ministère de la Culture.