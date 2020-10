Finistère : le masque obligatoire dans de nouvelles communes

Le préfet du Finistère a décidé d'étendre le port du masque en dehors de Brest et Quimper. A partir de mardi, cinq villes et l'agglomération brestoise seront aussi concernées par cette obligation.

Des mesures renforcées pour faire face à l'épidémie de Covid, dans le Finistère. A partir de mardi, Brest et Quimper ne seront plus les seules villes concernées par le port du masque obligatoire. Le préfet a décidé de l'appliquer également à Concarneau, Morlaix, Quimperlé, Douarnenez et Pont-l'Abbé. Mais aussi dans les centre-villes des communes de l'agglomération de Brest : Bohars, Gouesnou, Guilers, Guipavas, Plougastel-Daoulas, Plouzané et Le Relecq-Kerhuon.