Finistère : plusieurs discothèques s'apprêtent à rouvrir

Autorisés à reprendre leur activité depuis le 9 juillet, les patrons de boîtes de nuit avaient pour la plupart décidé d'attendre : jusqu'ici seuls trois établissements du Finistère ont effectivement rouvert cet été. Mais la donne a changé, et de nombreuses discothèques envisagent désormais une réouverture lors de la première quinzaine d'août.

"Aucun exploitant de discothèques n'a intérêt à rester fermer, explique Stéphane Gilles, patron du Baroomar et de la Factory à Brest, qui se prépare à redémarrer. Y'a un moment où il faut y aller." Son confrère Maxime Pellois (Le One Club) veut lui aussi "relancer la machine". La boîte de nuit de la Marina du Château, qui vient de subir des travaux de rénovation, devrait rouvrir début août.

Des aides de l'État réduites voire supprimées

Si l'extension du pass sanitaire annoncée par Emmanuel Macron le 12 juillet a été un premier signal pour les professionnels, certains se retrouvent au pied du mur à cause de l'arrêt du chômage partiel. Car en effectuant leur demande d'aide pour le mois de juillet, plusieurs gérants ont en effet appris de la Direction départementale de l'emploi du travail et des solidarités du Finistère (DDETS) qu'ils ne peuvent plus prétendre au dispositif. L'État considère que le fait de rester fermé est un choix.

On nous oblige à rouvrir !

"On nous avait promis qu'on nous aiderait jusqu'à la fin de l'été, rappelle Nicolas Cann du Hype Club à Guipavas. Et là on est plusieurs à avoir reçu des refus d'aides. On nous prend par surprise, on nous oblige à rouvrir alors qu'on est en plein rebond épidémique."

Les modalités d'indemnisation des pertes d'exploitation ont aussi changé : les établissements fermés ne peuvent plus choisir entre 10.000 euros mensuels et 20% de leur chiffre d'affaires. Seule la règle des 20% est applicable, ce qui pénalise lourdement les petites discothèques. Dans ces conditions, de nombreuses discothèques ont lancé les démarches pour rouvrir au plus vite. Dès vendredi 6 août pour les Tritons, dans le quartier de Saint-Martin à Brest. D'ici une quinzaine de jours pour le Talarmor (Ploudalmézeau) ou le Zodiac (Porspoder).

Plusieurs boîtes ouvriront fin août

D'autres préfèrent toujours attendre la fin de l'été. Le Hype table sur une réouverture le 21 août, la Pergola à Lesneven le 27 août, le Pacha Club à Plouigneau le 28 août. A Brest, le Stendhal, la Javanaise, la Suite et la Chamade seraient sur la même ligne.