Finistère : les étudiants sont trois fois plus nombreux à pousser la porte du Secours populaire

Leur nombre a presque triplé en un an. Dans le Finistère, les étudiants sont toujours plus nombreux à demander de l'aide alimentaire au Secours populaire. L'association présentait mercredi 6 septembre son rapport annuel sur la pauvreté et la précarité en France. Ce qui frappe, c'est l'installation et l'aggravation de la pauvreté chez certains publics : les retraités (1.371), les familles monoparentales (2.279), ceux qu'on appelle les travailleurs pauvres, mais aussi les jeunes. Et en particulier les étudiants donc, qui étaient moins de 300 à solliciter l'aide du Secours populaire en 2021. Ils étaient 826 l'an dernier, "et ça augmente cette rentrée encore", constate Thierry Cloâtre, secrétaire général de l'association dans le Finistère.

ⓘ Publicité

Précarité économique

Ahmed, 26 ans, étudiant en droit, était l'un d'eux. Et sans l'association, "je serais vraiment en difficulté. Je serais peut-être SDF", confie l'étudiant en master 1 de droit public approfondi. Arrivé d'Algérie il y a un an alors que l'inflation est à 5,6%, Ahmed épuise ses économies en quelques semaines. Il n'a pas encore l'autorisation de travailler. "Ça n'a fait que renforcer ma précarité et au bout d'un certain temps, je me suis dit qu'il faudrait peut être que j'assume un petit peu cette situation et que j'aille vers les structures qui aident justement les personnes qui sont dans ma situation."

Une porte difficile à ouvrir. "Parce que je me suis jamais retrouvé dans cette situation de ma vie, que ce soit en Algérie ou ici. J'étais acteur dans le monde associatif et à un moment donné, je me suis retrouvé bénéficiaire". Aujourd'hui, Ahmed s'en est sorti. Il donne du temps au Secours populaire. "On peut trouver vraiment n'importe qui, des personnes qui ne pensaient jamais se retrouver dans cette situation. Des personnes qui le vivent vraiment mal plus que moi. Du coup, ça m'a permis aussi de prendre beaucoup de distance sur ma propre situation". Après ses études de droit, Ahmed veut travailler dans le monde associatif.