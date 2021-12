Pour réduire le nombre de chats errants sur les îles d'Iroise, l'association des îles du Ponant lance ce jeudi à Molène une campagne d'identification des félins. Les résidents permanents de Molène -mais aussi Ouessant et Sein- pourront se faire rembourser une partie de leurs frais de vétérinaire.

Finistère : les habitants des îles d'Iroise incités à identifier et stériliser leur chat

Leur nombre n'est pas connu ni même estimé, mais il y a trop de chats dans la nature à Molène, Ouessant et Sein. Leur prolifération est une menace pour la faune locale, en particulier les petits oiseaux marins : une centaine d'Océanites tempête sont tués chaque année à Molène. Alors l'association des îles du Ponant (AIP) a décidé d'inciter financièrement les propriétaires à identifier et à stériliser leurs animaux.

Jusqu'à 80 euros par chat

"On n'a rien contre les chats à priori, précise Denis Bredin, le directeur de l'AIP, mais il faut en priorité protéger cette biodiversité qui est extrêmement importante sur les îles. Donc effectivement, on demande aux propriétaires d'identifier et de stériliser leurs animaux".

Les particuliers résidents permanents qui acceptent de jouer le jeu recevront 30 euros par chat identifié et 50 euros par chat stérilisé, à condition de renvoyer un formulaire accompagné de la facture de vétérinaire avant le 28 février 2022.

Dans un second temps, les félins non identifiés en divagation seront susceptibles d'être ramassés, prévient Denis Bredin : "des campagnes de captures sont prévues dans le milieu naturel, les chats abandonnés sans maître seront évacués dans des refuges sur le continent".

A Molène, une centaine d'Océanites tempête sont tuées chaque année par les chats. © Maxppp - Claude Prigent

L'association sera à Molène ce jeudi 9 décembre pour une première campagne d'identification de chats. L'opération débutera début janvier à Ouessant, elle sera facilitée par la présence d'une vétérinaire sur l'île. En revanche les habitants de l'île de Sein qui souhaiteraient profiter du dispositif devront se rendre sur le continent.