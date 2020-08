Finistère : les surfeurs plus nombreux à la Pointe de la Torche

Mieux vaut se lever tôt pour sortir sa planche. A la Pointe de la Torche, les surfeurs sont nombreux cette année et les parkings se remplissent vite. Une hausse de fréquentation qui s'explique par une forte envie de sport en pleine nature pour Yann, chargé d'accueil de l'école de surf de Bretagne Twentynine surf & co. "On sent bien que l'après confinement donne des idées de surf à de nombreuses personnes. Nous avons une nouvelle clientèle, des gens qui n'en pratiquaient pas avant", explique-t-il.

Cette hausse de fréquentation a des conséquences dans l'eau. "Pendant les heures de pointe, c'est à dire de 15H à 18H, le grand nombre de surfeurs peut créer quelques problèmes de sécurité, notamment sanitaires", poursuit Yann.

C'est une situation inédite

Autre conséquence de cette forte fréquentation, l'établissement se retrouve parfois sans matériel à louer. "Que toutes les planches soient utilisées par les cours et la location en même temps, c'est quand même une situation inédite", affirme le chargé d'accueil. Une bonne nouvelle pour les écoles de surf, qui peuvent compenser les mois de fermeture pendant le confinement.

Des règles de sécurité dans l'eau

Surfer l'après-midi à la Torche, c'est compliqué, alors les usagers de la plage s'adaptent pour profiter des vagues à l'écart des autres."On y va tôt le matin, tard le soir, et l'après-midi on se repose", sourit Mathieu, planche en main. "On aimerait bien être un peu plus tranquille, c'est aussi pour ça que l'on vient le matin, mais la plage est quand même assez grande pour être loin des gens", ajoute Nicolas, un habitué du coin.

Et dans l'eau, pas question de faire n'importe quoi, il y a des règles de sécurité à respecter. "Il y a des règles de priorité, que les gens respectent globalement sans problème ici", précise Thomas, un autre surfeur.