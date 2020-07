Finistère : les touristes anglais bien rares dans les campings de Bénodet

C'est un constat partagé par tous les professionnels du tourisme : les grands absents de l'été, cette année, ce sont les Anglais ! Alors que d'habitude, quand arrivent les premiers jours des vacances, les Britanniques viennent en masse profiter des plages bretonnes, dans les campings, ils ne sont qu'une poignée pour le moment.

Depuis vendredi 10 juillet, le Royaume-Uni a levé les restrictions de quarantaine imposées aux voyageurs de retour de 70 pays, dont la France. C'est d'ailleurs ce qui a poussé Julie, une Anglaise, à partir sur les routes bretonnes lorsque l'annonce a été faite, le 3 juillet. "D'habitude quand on vient, il y a vraiment beaucoup d'Anglais, mais nous n'en avons pas vu beaucoup", indique-t-elle. "On a réservé ces vacances l'été dernier, et on devait se mettre en route le vendredi 3 juillet. On a donc appris le jour même que l'on pouvait venir ! Cela s'est vraiment fait à la dernière minute, mais ça valait le coup !" S'il avait fallu attendre en quarantaine au retour de France, le couple n'aurait pas fait le déplacement. "Nous n'avions pas les moyens de rester 14 jours en quarantaine, à notre retour en Angleterre, à cause du travail, car nous avons que deux semaines de congés, donc nous avons été très content d'apprendre que nous pouvions venir."

Les touristes anglais attendus

Julie et son mari ont donc posé leurs valises au camping du Letty, à Bénodet, dans le Finistère. Comme elle, quelques autres touristes britanniques sont déjà arrivés, mais beaucoup manquent encore à l'appel. "Les Anglais n'ont pas pu venir, pour le moment en tout cas", reconnaît la gérante du site, Karine Le Guyader. "On peut espérer les avoir en août, au moins une partie, mais j'imagine que cela ne sera pas comme d'habitude. On a beaucoup plus de Français que d'habitude par contre et beaucoup de gens viennent sans réserver. Je pense qu'on aura pas mal de clients dans les semaines à venir."

Karine Le Guyader, la gérante du camping du Letty à Bénodet, attend avec impatience les touristes anglais, qui représentent habituellement 60% des vacanciers de l'été. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Au camping du Letty, les Anglais représentent 60% des clients habituels. Lorsqu'elle a découvert les restrictions, Karine Le Guyader a été très inquiète. "On a mis trois semaines avant de se décider à ouvrir, en raison des mesures sanitaires aussi qui étaient lourdes à mettre en place. Maintenant on les attend, on attend que la saison démarre vraiment et on espère qu'ils puissent venir à partir du 20 juillet, comme habituellement." D'ici là, sur les 142 emplacements nus du site, le français risque d'être encore pour quelques semaines, la langue majoritaire.