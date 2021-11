Finistère : une maison France Services inaugurée sur l'île d'Ouessant

Les habitants de l'île d'Ouessant ont désormais un accès aux principaux services publics. Une maison France Services a été inaugurée vendredi 12 novembre dans le bureau de poste du bourg de Lampaul. Depuis le 26 mars, deux petites salles équipées d'un ordinateur permettent aux insulaires d'accomplir gratuitement leurs démarches administratives courantes (CAF, Pôle Emploi, Assurance retraite, MSA...), tout en étant accompagnés par un agent.

C'est indispensable aux Ouessantines et aux Ouessantins

Des outils et un accompagnement

Paul, un retraité, a par exemple été assisté pour contester son avis d'imposition. "On me demandait des sommes astronomiques, j'étais un peu affolé. Je suis venu et j'ai été bien aiguillé, raconte-t-il. Des fois on critique l'administration mais y'a aussi des personnes bien et compétentes". Le dossier a été réglé après une visioconférence avec le centre des impôts. Ici, l'usager peut interagir avec 9 services publics.

"C'est pas un simple écran et un guichet, confirme le maire Denis Palluel. Ce sont des personnes formées qui accueillent les gens, c'est de l'humain, donc c'est une très très bonne chose et pour nous ça conforte la présence d'un bureau de poste ouvert tous les jours à Ouessant". Cet espace permet aussi de contribuer à réduire la fracture numérique, "encore plus présente ici avec beaucoup de personnes âgées", indique Nadine Rioualen, la directrice du bureau de poste.

Deux postes informatiques sont à la disposition des usagers, dont un dans un espace de confidentialité. © Radio France - Nicolas Olivier

Une porte d'entrée vers l'administration

La création de maisons France Services au cœur des territoires avait été annoncée en 2019 par Emmanuel Macron, à l'issue du grand débat national consécutif à la crise des gilets jaunes. Présent pour défendre cette mesure, le député du Finistère Richard Ferrand estime que "ça permet d'avoir une porte d'entrée vers l'ensemble de l'administration, et qui mieux que La Poste pour garantir cette assistance auprès des citoyens avec un outil numérique performant".

Alors que de nombreux services publics de proximité continuent de disparaître dans les petites villes, le président de l'Assemblée nationale juge que "ce qui est important c'est le service rendu, pas forcément que telle ou telle antenne physique soit présente. C'est qu'il y ait un endroit où on peut aller, où on peut avoir un contact humain et être orienté vers le service qui correspond à son besoin, et de voir le problème réglé. C'est ça qui compte".

Le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand, vendredi lors de l'inauguration. © Radio France - Nicolas Olivier

20 espaces France Services sont en activité dans le Finistère, la plupart dans des mairies. 33 autres sont en projet dans le département.

Infos pratiques La Poste d'Ouessant (en bas du bourg) est ouverte 6 jours sur 7. Le lundi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Le mardi et mercredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30. Le samedi de 9h à 12h. Contact : ouessant@france-services.gouv.fr