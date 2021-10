Firminy : 2 ans après la mort d'une femme sur un manège, la fête de retour à la Vogue des Noix

Un bonheur pour les petits et les grands alors que l'édition 2020 avait été annulée à cause de la crise sanitaire. Alors cette année tout le monde en profite. C'est le cas par exemple de Gaelle venue de Saint-Etienne avec son fils Arthur. Elle goute de nouveau aux plaisirs de la vogue après quelques années d'absence : "J'étais venue il y a longtemps. Ma fille avait 3 ans, mon fils était encore dans la poussette. On revit donc les choses différemment aujourd'hui. On voulait surtout retrouver notre âme d'enfant, lâcher prise, s'amuser car on vient de traverser une période un peu triste. C'est ce dont les enfants ont le plus besoin, de légèreté, de fête".

Après ce weekend, la Vogue des Noix ouvrira encore pour 3 jours : ce mercredi 20 octobre, samedi 23 et dimanche 24 octobre.