Firminy commande 254 sapins de Noël pour décorer ses rues, tout en respectant l'environnement

Les villes de la Loire se préparent pour les fêtes de fin d'année ! Et ça, ça passe forcément par des beaux sapins bien fournis dans les rues et sur les places de la ville. A Firminy, pas question de se priver des rois de la fête, mais la mairie tient aussi à faire attention à l'environnement.

Les sapins de Noël ne devraient pas tarder à arriver dans les rues et sur les places des villes de la Loire. Pour être sûr qu'ils soient aussi beaux qu'attendus et livrés au bon moment, les services municipaux préparent ce moment depuis plusieurs mois.

"Les sapins de Noël, ce n'est pas de la destruction dans les forêts"

A Firminy, ça représente un gros investissement : la commune investit un budget de 7750 euros pour acheter tous ces sapins, 254 au total. Presque 30 vont dans les écoles, les crèches ou les maisons de retraites, et les autres sur la Forêt magique, l'animation de Noël de la ville. Alors pas de panique, Firminy n'a pas rasé une forêt dans le massif du Pilat pour se fournir en sapins de Noël, loin de là ! "Les sapins de Noël, ce n'est pas de la destruction dans les forêts, explique Jean-Manuel Morillat, adjoint en charge des espaces verts à la mairie de Firminy. Ce sont des plantations qui sont vouées à ça. Ils plantent des sapins, attendent qu'ils aient une certaine taille puis à la demande, les coupent pour les fêtes."

Pour les choisir, deux critères : le prix proposé par l'entreprise, et aussi la qualité des sapins. Ils doivent avoir une jolie forme et des branches bien fournies en aiguilles. Et à Firminy, les services de jardinerie ont un critère supplémentaire : ne pas faire venir les arbres de très loin. C'est une pépinière de Jonzieux qui fournit la ville : "Un des critères quand on travaille au niveau des parcs et jardins, c'est la proximité. Il faut que ça soit près de Firminy, il ne faut pas que ça coûte trop en CO2 dégagé et en transport !" précise Jean-Manuel Morillat.

Des sapins sans déforestation, quelques kilomètres de transports, mais pas trop de CO2, à Firminy on a décidé de fêter Noël, version écologique.