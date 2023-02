Firminy : de la drogue saisie lors d'une opération de police avec la participation des policiers municipaux

Les petits paquets de cannabis les pochons de cocaïne et une partie de l'argent saisis à Firminy jeudi soir.

Quatre agents de la police municipale de Firminy ont accompagné des policiers nationaux ce jeudi 23 février en début de soirée dans le quartier du Mail et plus précisément au pied d'un immeuble connu pour être un "point de deal", un lieu de vente directe de différentes drogues. Un opérateur vidéo a guidé les équipages à partir du centre de supervision de la police municipale, le lieu où les images tournées par les caméras sont visibles en temps réel.

Cette opération a permis de saisir vingt pochettes ressemblant à de petits paquets de bonbons mais contenant des stupéfiants : du cannabis sous forme de résine ou d'herbe et de la cocaïne. Les policiers ont également découvert de l’argent en liquide, un peu plus de 200 euros et une moto cross déclarée.

Quand aux dealers présumés, ils ont pris la fuite.

"Reconduire ce genre d'opération chaque semaine"

Il s'agissait d'une "opération conjointe de sécurisation du quartier". Nous travaillons avec la police nationale pour pérenniser ce genre d'opération chaque semaine", souligne le maire Julien Luya, L'élu avait déjà signalé la volonté de la municipalité de "s'impliquer auprès au côté des policiers nationaux" notamment lors de l'embauche de nouveaux agents permettant de doubler les effectifs de la police municipale en 2020.