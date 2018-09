Firminy, France

C'est enfin la ré-ouverture des bassins de la piscine municipale de Firminy. Et les usagers étaient nombreux déjà ce lundi pour s'inscrire aux cours de l'année et pour passer les tests pour les enfants. Une ouverture qui sonne comme un soulagement pour Aziz : "J'habite à côté, à Roche-la-Molière, du coup j'étais obligé d'aller à Monistrol ou dans d'autres communes, et en plus à Saint-Etienne, il n'y qu'une piscine qui est ouverte au mois d'août, donc il y a un vrai manque de piscine". Heureusement, dès ce mardi, il peut retrouver ses habitudes.

Et le directeur de la piscine, Grégory Ray, rassure, ce n'est plus la peine d'aller voir ailleurs : "Pour le moment _on a tout mis en place pour que ça fonctionne normalement cette année_. Si on a des travaux d'amélioration on les fera, mais pour le moment, le but pour nous c'est de rendre un service public de qualité et d'essayer d'être ouvert le mieux possible".

Les bassins sont ouverts dès ce mardi 4 septembre. © Radio France - Octavie Couchard

La piscine était fermée depuis le 21 juillet, après un violent orage qui a endommagé la centrale d'air. Plus de ventilation donc, l'air n'était plus sain dans l'établissement et l'ouverture au public n'était pas possible. Rapidement, une entreprise spécialisée est intervenue pour extraire le moteur et le remplacer, mais ces travaux ont pris trois semaines. "Notre piscine est classée Le Corbusier, donc on a eu très peur. Il faut demander certaines autorisations avant de toucher des monuments classés. Heureusement, il s'agissait simplement du remplacement d'une pièce", explique Marc Petit, le maire de Firminy. Après les travaux, la piscine est restée fermée pour la vidange annuelle des bassins, ce qui a ajouté trois autres semaines de fermeture en août.

Une piscine classée... souvent fermée

Le remplacement des pièces sur la centrale d'air ont coûté 19 000 euros à la mairie. La piscine de Firminy est vieille de 50 ans et elle est régulièrement fermée pour divers problème. "C'est pour ça que j'ai demandé une étude sur l'ensemble des équipements et de la structure pour voir pourquoi il y a des problèmes récurrents", détaille le maire de Firminy. Avec cette étude, la municipalité envisage aussi des travaux pour se conformer d'une meilleure manière aux attentes du public.

Presque 30 000 passages sont enregistrés tous les ans à la piscine de Firminy. Les abonnements des usagers ont été repoussé suite à cette longue fermeture estivale. Les tests pour les cours de natations ont repris depuis lundi 3 septembre et ils se terminent ce mercredi 5 septembre. L'ouverture au grand public se fait dès ce mardi 4 septembre.