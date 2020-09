Firminy, un enseignant positif à la Covid-19, 14 autres placés en quatorzaine

Un enseignant de l'école élémentaire du Mas de Firminy (Loire) est positif au coronavirus depuis la fin de semaine dernière. L'école a rouvert normalement ce lundi mais 14 enseignants ont été isolés et remplacés. L'école compte 312 élèves.

C'est une opération de grande ampleur qui a été menée depuis ce weekend à Firminy : un enseignant de l'école élémentaire du Mas ayant été contrôlé positif à la Covid-19, des mesures de précaution ont immédiatement été prises par la municipalité. L’ensemble de l’équipe enseignante de l’école élémentaire comme maternelle mais aussi le personnel municipal ayant été en contact avec l’enseignant (ATSEM et AVS) sont placés en quatorzaine, dans l'attente de tests.

La municipalité veut rassurer

Une semaine à peine après la rentrée scolaire, la mesure n'est pas anodine et en quelques heures seulement, l'Education Nationale a remplacé les 14 enseignants tandis que la totalité des locaux devaient être désinfectés ce matin. Dans un communiqué, le maire Julien Luya assure aux Appelous que la commune a "pris toutes les dispositions qui s’imposent pour garantir leur sécurité et celle des enfants, tout en assurant la continuité de service public éducatif dans l’intérêt des élèves et leurs familles".

A ce jour aucune mesure de quatorzaine n'a été prise concernant les 312 élèves de l'école du Mas.