Firminy va devenir le point d'accueil des réfugiés ukrainiens dans la Loire

90 réfugiés ukrainiens seront bientôt logés à Firminy, temporairement, le temps de se reposer et de remplir les formalités administratives. Ils intègreront ensuite un autre appartement de manière plus pérenne dans la métropole de Saint-Étienne annonce le maire de Firminy Julien Luya.

Alors que la guerre en Ukraine a débuté il y presque un mois, plus de 20 000 ukrainiens sont arrivés en France. Dans la Loire, la solidarité continue de s'organiser dans de nombreuses communes comme à Firminy. La ville accueille une trentaine de réfugiés depuis lundi 14 mars.

"Ils vont relativement bien dans les circonstances qu'ils ont connu, raconte le maire Julien Luya, invité ce mardi matin de France Bleu Saint-Étienne Loire. Ce sont des familles qui nous arrivent d'Ukraine, qui vivaient paisiblement comme nous tous, et qui, du jour au lendemain, se sont retrouvées avec des chars d'assaut et à recevoir des bombes sur la tête. Et donc, ils ont fui leur pays malheureusement pour eux, pour fuir cette réalité."

Ça a été très surprenant de voir comme ça des dizaines de personnes arriver avec quelques baluchons. Même l'association Pierre Valdo, qui nous accompagne dans cet accueil avec vraiment une expertise qui est vraiment appréciable dans ces moments là, a été surprise de voir comme ça des réfugiés qui arrivaient dénués de tout. Ils ont laissé leur vie là bas.

Pour l'instant, les familles sont hébergées dans des logements meublés mis à disposition par le bailleur social Habitat et Métropole. Firminy prévoit d'accueillir dans quelques semaines 90 ukrainiens. Des réfugiés qui feront pour la plupart étape seulement dans la commune, le temps de se reposer et de remplir les formalités administratives.

"On va leur permettre de mettre à jour leur statut administratif, sanitaire, avoir une existence légale dans notre pays et ensuite avoir un appartement qui leur soit attribué de manière un peu plus pérenne dans la métropole de Saint-Étienne." Les enfants pourront alors être scolarisés. "On a des écoliers, des collégiens, des lycéens, donc il faut prévoir cela. Ça va se faire à une échelle plus large qu'à l'échelle communale puisqu'il va y avoir quand même beaucoup de monde."