Firminy : vers une annulation de la Vogue des Noix

Il est très pessimiste. Julien Luya, invité ce mercredi matin de France Bleu Saint-Étienne Loire, devrait annoncer dans la journée l'annulation de la Vogue des Noix prévue du 10 au 18 octobre à Firminy. Le maire de Firminy doit s'entretenir dans la journée avec ses équipes et les services préfectoraux.

"La décision sera rendu aujourd'hui (ce mercredi) précise l'édile. On est sur quelque chose d'inédit mais il est clair qu'on se pose des questions et que aujourd’hui la Vogue est très clairement menacée dans son organisation. Tout était calé mais avec les dernières évolutions (de la crise sanitaire) on se dit qu'on n'en est peut-être plus là et qu'il va falloir de nouveau se préserver."

Julien Luya doit aussi s’entretenir également avec les forains ce mercredi. Pour certains la Vogue des Noix représente environ 30% de leur chiffre d'affaire annuel.