Des fissures dans le mur extérieur du château de Chamerolles : le Département du Loiret lance des travaux

Un chantier de restauration débute a débuté ce mercredi au château de Chamerolles, à Chilleurs-aux-Bois, dans le Loiret. Il concerne, plus précisément, le mur extérieur qui accompagne les douves du château, à gauche du pont-levis, sur une quarantaine de mètres : on appelle ça un mur de contrescarpe.

Ce mur date du XVIe siècle, et des fissures y sont apparues. Le phénomène s'est aggravé et nécessite des travaux, à la fois sur les fondations et les maçonneries. Frédéric Ranély supervise ce chantier pour la direction des Bâtiments du Département du Loiret, à qui appartient le château de Chamerolles : "ces fissures, à l'œil, ne sont pas extraordinaires, mais on a l'expérience du même type de problème : le mur peut carrément se disloquer. Donc on d'abord mis le mur en surveillance, et après une série d'expertises, on a défini des travaux à effectuer pour remettre en état ce mur de contrescarpe".

Château de Chamerolles (Loiret) © Radio France - Mathilde Bouquerel

Quelle est l'origine de ces fissures ? _"_C'est une qualité de sol qui n'est pas homogène, phénomène récurrent au château de Chamerolles. Et puis, on a remarqué en faisant des investigations au pied du mur des douves, qu'il n'y a pas de fondation, ce qui crée une fragilité du bâtiment, à la poussée des terres qui sont de l'autre côté des eaux. Les fissures sont liées à ces deux choses et peut-être aussi à un régime de traitement des eaux de ruissellement qui n'était pas favorable au mur. Cela a ajouté à la pression. On va faire une reprise en sous-œuvre avec des fondations, puis on fera une restauration des parements extérieurs et intérieurs", conclut Frédéric Ranély.

Ce chantier coûtera au total 165.000 euros et va durer quatre mois. Cela n'empêchera pas la réouverture du château de Chamerolles, comme prévu, 1er février (il est fermé chaque année en janvier).