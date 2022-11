Fissures, blattes et infiltrations : la colère des locataires d'un immeuble à Dijon

"Locataires en colère !" l'inscription s'étale en lettre noires sur un grand drap blanc accroché aux balcons d'un immeuble du quartier Fontaine d'Ouche à Dijon (Côte-d'Or). Un appel comme une bouteille à la mer pour dénoncer une situation qui visiblement se dégrade depuis des années.

ⓘ Publicité

Avenue Chambéry, à l'entrée du quartier, cette barre de 160 logements fait triste figure. Depuis 2015, elle est recouverte d'un filet de protection pour éviter que des morceaux de façade ne tombent par terre. "Il y a quelques jours une plaque s'est détachée et est tombé a deux mètres de moi" Kamel Zitouni un des locataires. "L'immeuble est vétuste. Nous avons des infiltrations d'eau et des moisissures. On parle vraiment d'insalubrité."

L'immeuble propriété du groupe ICF abrite 160 logements © Radio France - Olivier Estran

Hassan Abete désigne un filet de protection qui ne retient plus grand chose © Radio France - Olivier Estran

Des factures qui augmentent et un chauffage défaillant.

"Regardez sur la façade, chez moi il y a un trou au niveau de la véranda" souligne Christelle Magnin. "Quant aux fenêtres en aluminium, elles ne ferment plus complètement. Résultat, c'est humide et on se caille." "Sans compter que le chauffage est défaillant" complète son voisin Hassan Abete "Chez moi je n'ai qu'un radiateur sur 4 qui fonctionne. La semaine dernière, mon bébé de 3 mois a pris froid et il a fallu le conduire aux urgences. On ne comprend pas cette situation alors que nous avons accepté une hausse des factures de chauffage. Pour ma part, je paie 50 euros de plus. Dans ce cas, on souhaite un service qui fonctionne !"

Visiblement pas d'entretien , et des volets qui parfois ne ferment plus © Radio France - Olivier Estran

Les locataires ont multiplié les courriers et les mails à leur bailleur, ICF, un groupe privé spécialisé à l'origine dans le logements des agents SNCF. "On a été enfin reçus vendredi dernier, et on nous promet des travaux, mais pas avant 2024" regrette Christelle Magnin. "Nous on veut passer un hiver au chaud."

Rats et fissures

Au delà de ces problèmes, les habitants dénoncent également la présence de rats et de cafards. "Le bailleur n'a pas entrepris de travaux de rénovation, car on pense qu'il voulait vendre l'immeuble" avance Christelle Magnin. "On a le sentiment de ne pas être entendus" ajoute Kamel Zitouni. "Cet été il y a eu un incendie dans les caves. Et depuis certains fils électriques restent à nu. On considère que c'est très dangereux. D'autant que nous sommes régulièrement témoins de fuites sur des canalisations toutes proches."

Dans le couloir des caves, des fils restent dénudés © Radio France - Olivier Estran

La situation se serait compliquée avec les importants travaux menés sur la voirie du quartier pour faire disparaitre le pont de la Fontaine d'Ouche et fluidifier le trafic routier. "Les coups donnés par les engins ont ébranlé tout l'immeuble" déplore Delphine qui habite de l'autre côté du bâtiment. "Regardez tous les contreforts du bâtiment sont lézardés, il y a des fissures au pied des murs. Chez moi, j'ai maintenant des infiltration d'eau alors que je venais de changer le papier-peint" regrette cette maman. "Quand on voit l'état de l'immeuble on pense à ce qui s'est passé à Marseille ou plus récemment à Lille et on se demande si tout ne pourrait pas s'effondrer comme cela s'est produit là-bas"

Les traces d'humidité dans le salon de Delphine © Radio France - Olivier Estran

Les fissures au pied de l'immeuble © Radio France - Olivier Estran

"Le ras-le-bol monte" assure Kamel Zitouni "Pour ma part, je paie 800 euros de loyer pour un T4. On espère que notre bailleur va agir rapidement. Sans ça on pourrait bien verser nos loyers sur un compte bloqué, histoire de les inciter à agir enfin."

Des visites de logements dès ce mercredi

France Bleu Bourgogne a contacté le groupe ICF qui apporte les précisions suivantes :

"Une consultation est en cours pour la désignation de l’équipe de Maîtrise d’œuvre. Une phase de diagnostic va être réalisée dans les 160 logements de la résidence et débutera dès le premier trimestre 2023. Cette phase permettra de déterminer précisément les travaux qui seront réalisés au sein de la résidence. Ces travaux respecteront le dispositif « éco-réhabilitation » de la Métropole de Dijon pour conduire la résidence à un niveau BBC Rénovation."

"Dans cet intervalle, nous avons pris des engagements auprès des locataires afin d’effectuer dès ce mercredi 23 novembre des visites à domicile dans les logements qui le nécessiteront. En fonction du constat, des travaux seront réalisés au cas par cas en attendant la réhabilitation qui apportera une solution plus globale."

"Nous avons convenu avec les locataires, ce vendredi 18 novembre, de leur apporter une réponse écrite sous quinzaine répondant à l’ensemble de leurs demandes. Nous avons également proposé des rencontres trimestrielles à ces 5 représentants afin de suivre au plus près les avancées et favoriser la communication sur nos actions. Nous restons mobilisés sur l’ensemble de ce sujet" promet le groupe ICF.